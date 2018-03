“Se terminó el diálogo, se viene la extradición, por eso andaban con drones, van a desalojar a la comunidad que recuperó territorio en Villa Mascardi, van a seguir arremetiendo en Cushamen”, advirtió Facundo Jones Huala al conocer el fallo que concedió su extradición a Chile por un incendio intencional ocurrido en enero de 2013 en la comuna de Río Bueno, y por el cual todos los demás acusados ya fueron absueltos. El juez federal Gustavo Villanueva pretendía informarlo con una videoconferencia, pero desde la Unidad 14 de Esquel donde está preso Jones Huala se negó “a convalidar tamaña irregularidad”. Ni se lo comunicó a su madre. Luego del anuncio, hubo pedradas contra el tribunal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la provincia de Río Negro reprimieron a los miembros de comunidades mapuche, redes de apoyo y cronistas con gases lacrimógenos, luego recorrieron la ciudad y detuvieron a unas 19 personas (ver aparte).

“La resolución no es definitiva, por lo tanto Jones Huala permanecerá en la cárcel de Esquel hasta que quede firme o sea revocada por la Corte”, confirmó a PáginaI12 la abogada Sonia Ivanoff. “Ninguno de los argumentos fue receptado, ni un solo renglón sobre derecho indígena, sólo se limitó a ver si cumple con la cooperación con Chile”, agregó.

“Sigue la injusticia contra el pueblo mapuche, con desaparecidos, fusilados por la espalda, Facundo más de ocho meses preso. Como mapuche me duele mi pueblo que no se está levantando, como madre es un dolor muy grande porque mi hijo es un tesoro para mí, parí seis hijos porque así lo quise y esos hijos son a los que hoy este Estado está manoseando, Fausto perdió el oído izquierdo por la represión, Nico fue abusado por los policías que entraron en la Pu Lof, Fernando también tiene causas porque este Estado no quiere reconocernos la preexistencia y esta ciudad que se caga en nosotros, duele ver a mi gente de los barrios que se ríen de los indios cuando en su sangre llevan nuestra sangre mapuche”, dijo Isabel Huala y rompió en llanto. Se había enterado del fallo a través de la radio abierta instalada por la Red Nacional de Medios Alternativos, del mismo modo que la voz de Jones Huala llegó a Chile, España e Italia.

En vez de sentarse a presenciar la videoconferencia, el lonko de la Pu Lof en Resistencia, donde hace siete meses desapareció Santiago Maldonado, habló a los medios. “Nosotros no generamos la violencia política, ellos reconocen públicamente que hay un conflicto pero la Justicia no trata como delincuentes”, dijo Jones Huala por radio. “Y lo hace porque tiene que rendirles tributo a sus patrones. ¿Por qué no denunciaron a (Gonzalo) Cané y a (Pablo) Noceti cuando dijeron que les habían puesto una trampa con la muerte de Rafael Nahuel? ¿Por qué no denunciaron al poder político si saben bien que es responsable de esa muerte y de la desaparición forzada de Santiago Maldonado?”, se preguntó.