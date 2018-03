Con el argumento de que las cárceles están superpobladas, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) dependiente del Gobierno de Mauricio Macri solicitó a distintos magistrados del fuero Penal que le concedan el beneficio de la libertad condicional o prisión domiciliaria a 96 represores condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura. Algunos de ellos son el ex jefe de Inteligencia de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta, el torturador Julián Simón (“El Turco Julián), el médico naval Carlos Capdevilla, los ex espías Antonio Pernías y Raúl Gulielminetti, y el ex capellán Christian Von Wernich.

Según trascendió, el planteo fue fechado el 31 de enero lo realizó el director general del Régimen Correccional del SPF, Fernando Martínez. Incluye a un total de 1111 detenidos, que son parte del excedente que descomprimiría la situación que se vive en las cárceles de todo el país.

La nota con el pedido incluía ocho listados con los nombres de los beneficiados y fue dirigida al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, a cargo del juez de Casación Gustavo Hornos.

La nómina refiere a "internos de lesa humanidad mayores de 70 años" y a otros "autopercibidos como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales", así como también a personas discapacitadas e "internas alojadas con hijos". El pedido está fundado en un planteo presentado por la Corte Suprema al Ministerio de Justicia para que descomprima la situación en las cárceles federales.

Según publicó Infobae, la solicitud también fue enviada a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración Penitenciaria y a la cartera al frente de Germán Garavano. El argumento para beneficiar a los represores es su edad, todos tienen 70 años o más.

El “Tigre” Acosta, “El Turco Julián, Capdevilla, Von Wernich y el ex agente de inteligencia Raúl Gulielminetti, Adolfo Donda y el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, son algunos de los beneficiados. También hay un ex integrante del Clan Puccio, Guillermo Fernández Laborda, a quien la Corte Suprema condenó en 2015 a prisión perpetua.