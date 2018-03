La ex mujer de Gary Oldman, Donya Fiorentino, acusó a la Academia de Hollywood de premiar con el Oscar a dos maltratadores: su ex marido y la estrella de la NBA Kobe Bryant. “Enhorabuena, Gary, y enhorabuena a la Academia por premiar no a uno, sino a dos maltratadores con el Oscar. Pensé que habíamos evolucionado. ¿Qué pasó con el movimiento #MeToo?”, dijo. Fiorentino fue la tercera mujer de Oldman, que en la noche del domingo se alzó con el Oscar al Mejor Actor por encarnar a Winston Churchill en el drama Las horas más oscuras. En 2001, la mujer acusó al actor de haber abusado física y emocionalmente de ella durante sus cuatro años de matrimonio. La denuncia no prosperó.