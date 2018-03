“En materia económica las características salientes de este gobierno que ya cumplió el 50 por ciento de su mandato son: la deuda externa, la incertidumbre y la creciente vulnerabilidad”, advirtieron desde la Comisión de Economía del Partido Justicialista bonaerense. Desde el equipo de economistas, funcionarios municipales y dirigentes que se reunió ayer cuestionaron el incremento del déficit en la cuenta corriente, la creciente fragilidad financiera, la incapacidad para controlar los precios, las presiones cambiarias, la precarización de la estructura laboral y el empeoramiento del resultado fiscal. “Los aumentos tarifarios previstos para 2018 son un golpe para todos los hogares y para las empresas, y un elemento adicional en la generación de inflación, la cual lejos de estar controlada sigue muy elevada”, expresaron los miembros de la comisión presidida por la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis.

“La situación está peor de lo que habíamos pronosticado. El esquema comienza a tocar un límite. Estos desequilibrios se traducen en presión cambiaria. Cuando intentan bajar la tasa de interés 200 puntos básicos, el dólar sube tres pesos”, apuntó el secretario de Hacienda de La Matanza, Roberto Felletti, al referirse a las recientes tensiones cambiarias. El primer encuentro del año de la comisión contó con la presencia de la secretaria de Producción matancera, Débora Giorgi, y los economistas Mercedes La Gioiosa y Cristian Girard.

“El Banco Central se revela incapaz de establecer libremente la tasa de interés de referencia de la economía argentina, en tanto una reducción menor se manifiesta notablemente en el tipo de cambio, y por ende en las expectativas inflacionarias”, explicaron desde la comisión de economía del justicialismo bonaerense, que la próxima semana emitirá un documento con las conclusiones del encuentro. “Dieron rienda suelta a la suba de tarifas y la devaluación que no les permite controlar la inflación y el sector externo no les da tregua”, consideró Girard.

Los cuestionamientos de los economistas del PJ no estuvieron limitados a las decisiones de la Casa Rosada. “La política económica de la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia no difiere de la de Mauricio Macri en la Nación. Las autoridades bonaerenses exacerban la vulnerabilidad y volatilidad al endeudarse en dólares en el exterior mientras que no redujo el déficit”, explicó Girard, ex titular de la Comisión Nacional de Valores y ex secretario de Hacienda del partido de Moreno. El economista advirtió que “aumentan la exposición endeudándose en dólares con tenedores privados en el exterior sin mejoras significativas en las tasas de interés. Es una provincia sin ingresos en dólares, endeudarla en moneda extranjera es un error de gestión. Ahora dependemos del sistema financiero internacional que es mucho peor que depender del Gobierno nacional”. El equipo lo completan el diputado del Fpv Axel Kicillof, Martín Pollera de Florencio Varela y el economista Antonio Mezmezian.

El documento que será difundido la próxima semana remarcará “la preocupación por la profundización de los desequilibrios macroeconómicos” y apuntará hacia “la precarización laboral de los nuevos puestos de trabajo generados”. Desde el PJ bonaerense también cuestionaron el desmantelamiento de la política de administración comercial que afecta a la producción y el empleo industrial. “El gobierno de Macri hace una lectura equivocada de lo que sucede en el mundo impulsando un proceso de apertura comercial y financiera que es inviable. Hacen una lectura horrible. Argentina pretende firmar acuerdos de libre comercio y las principales potencias mundiales toman el rumbo opuesto”, señaló Felletti. “Estamos yendo a contramano del mundo. El mundo más proteccionista y un país periférico que avanza en la apertura. Déficit de cuenta corriente expresa error de Macri”, coincidió Girard.