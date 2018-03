La confirmación de la formación de Newell's que recibirá el lunes a San Martín de San Juan se conocerá este mediodía, después del entrenamiento matutino. Omar De Felippe todavía no definió para su debut como entrenador rojinegro cómo formar la ofensiva, aunque no hay margen para la sorpesa. Enzo Cabrera, Joaquín Torres y Brian Sarmiento son los candidatos a acompañar a Luis Leal en ataque.

De Felippe probó con nuevos juveniles durante la semana pero no hará ningún experimento para su estreno en el banco rojinegro el lunes por la noche. El equipo será muy parecido al que jugaba con Juan Manuel Llop. El entrenador rojinegro quiere para pasado mañana un rendimiento similar al que mostró el equipo ante San Lorenzo, dos fechas atrás, más allá de la derrota sufrida en Boedo. Por lo cual en defensa permanecerá Bruno Bianchi, si supera las exigencias físicas después de una contractura. En el mediocampo con seguridad volverá Brian Rivero por Juan Ignacio Sills (el ex Olimpo de Bahía Blanca no estará ni en el banco) y en ataque Sarmiento, Torres y Cabrera se disputan dos lugares disponibles para acompañar a Leal y Héctor Fértoli.

Ayer el equipo hizo fútbol en el Coloso del Parque a puertas cerradas. Esta mañana lo hará en Bella Vista y tras el entrenamiento De Felippe decidirá el once titular para su estreno como técnico de la Lepra.