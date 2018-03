"No vamos a cambiar nuestra forma de entrenamiento, necesitamos un equipo muy intenso y agresivo en el campo de juego", aseveró Leonardo Fernández. El técnico de Central no vincula la preparación de los jugadores con los números problemas de lesiones musculares que sufre el plantel, Marco Ruben el último de ellos, y tampoco pone reparos en la formación que improvisará mañana ante Vélez. "Llegamos muy bien, no nos quejamos", aclaró el entrenador. De igual forma, la lista de jugadores de baja por lesión es un problema en Arroyito: "Son muchas las causas de las lesiones, esto retrasa la búsqueda del rendimiento ideal", aceptó Fernández. Mañana en Liniers juegan Oscar Cabezas, José Luis Fernández y Leonardo Gil.

"No es una situación que nos desespera. Lo vemos como algo natural. Esto complica, lógicamente, pero no nos quejamos. El equipo aumentó el rendimiento físico desde que asumimos, en el partido con Talleres, al día de hoy", minimizó Fernández. "Hay un montón de circunstancias que se pueden ser causa de las lesiones, no es solamente lo estrictamente al entrenamiento, también por la alimentación y otras cosas.. Obviamente que hay que estar atentos, de todos modos seguiremos trabajando de esta manera para que tengamos un equipo intenso, agresivo y muy competitivo como es Central. No vamos a cambiar nuestro trabajo, para nada", resaltó el entrenador canaya.

"Casi no hay registros de lo que le pasó a Néstor (Ortigoza). Puede ser un jugador que se lesionó a los cinco minutos, en el precalentamiento, pero nunca ingresando al campo de juego. También hay mala suerte", lamentó Fernández. "Pero estamos muy conformes con el plantel y su rendimiento. Hoy le toca entrar a jugadores juveniles y lo hacen en muy buena manera. Vamos con un equipo muy competitivo contra Vélez. Y en defensa con una dupla de zagueros (por Cabezas y Parot) que lo hizo muy bien en la semana", añadió el técnico.

Ayer Leo Fernández confirmó los ingresos de Cabezas, Fernández y Gil para jugar mañana a las 19.15 ante Vélez. Ellos ingresarán por el suspendido Fernando Tobio y los lesionados Martínez y Ruben, respectivamente. La alineación parará con un solo delantero: Fernando Zampedri. El equipo será con Ledesma; Ferrari, Cabezas, Parot, Fernández; Gil, Lioi, Maxi González, Carrizo, López Pissano; Zampedri. "Tenemos que ser precisos de tres cuarto en adelante. Los cinco volantes que presentaramos en mitad de cancha deben ser verticales en su juego y si estamos finos en los pases podemos hacer un muy buen partido", pronosticó el entrenador canaya.