Omar Little de The Wire (Michael K. Williams). “El dinero no tiene amo, solo gente que lo gasta”, era uno de los lemas de este Robin Hood de Baltimore. Hasta Obama se declaró fan suyo. Afroamericano, gay y con un estricto código de conducta, no le robaba ni amedrentaba a quien no fuera parte del narcotráfico. Era un hombre honrado en un contexto poco favorable y que sabía proteger a los suyos. Pero quizá su mayor logro haya sido otro: fue el único personaje de la serie que no insultaba.