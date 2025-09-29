En las efemérides del 29 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1820. La República de Entre Ríos

El caudillo Francisco Ramírez funda la República de Entre Ríos. Se trata de un estado independiente dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ramírez murió en julio de 1821 a manos de las tropas de Estanislao López y al poco tiempo Entre Ríos volvió a ser una provincia.

1899. Nace Ladislao Biro

En Budapest nace Ladislao Biro. Inventor y periodista, se radicó en la Argentina, donde murió en 1985. Su invento más famoso es la birome. En su honor, en la Argentina, el 29 de septiembre es el Día del Inventor.

1902. Muere Émile Zola

Muere asfixiado con monóxido de carbono el escritor francés Émile Zola, tras taparse la chimenea de una estufa. Aun hoy se discute si fue asesinado. Exponente de la literatura naturalista, el autor de Germinal y Nana era, con su carta pública Yo acuso, la cara visible entre quienes denunciaban la falsedad del proceso judicial contra el capitán Alfred Dreyfus, acusado de espionaje en un proceso con connotaciones antisemitas.

1912. El nacimiento de Michelangelo Antonioni

En Ferrara nace Michelangelo Antonioni, uno de los principales directores del cine italiano. Títulos como La noche, La aventura y El desierto rojo, le dieron fama mundial. Su película más conocida es Blow Up, basada en el cuento “Las babas del diablo”, de Julio Cortázar. Recibió un Oscar honorario en 1995. Murió en 2007 en Roma.

1951. Nace Michelle Bachelet

En Santiago nace Michelle Bachelet, la primera mujer presidenta de Chile. Hija de un oficial de la Fuerza Aérea, sufrió el asesinato de su padre tras el golpe, además de ser torturada en un centro clandestino. Partió al exilio a Alemania del Este. Fue ministra de Defensa antes de ser electa presidenta en 2005. Dejó el cargo cuatro más tarde y en 2013 logró un segundo mandato. Se desempeñó como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

1964. Aparece Mafalda

La revista Primera Plana presenta en sociedad una tira cómica a cargo de Quino, seudónimo de Joaquín Salvador Lavado: Mafalda. La pequeña de ideas progresistas y sus amigos serán un símbolo de los años 60 en la Argentina y su fama llegará a todo el mundo iberoamericano.

2012. Muere el contralmirante Büsser



Fallece a los 84 años el contralmirante Carlos Büsser, máximo jefe militar del desembarco del 2 de abril de 1982 en las islas Malvinas. Al momento de su muerte llevaba tres años de arresto domiciliario, a la espera de un juicio por crímenes de lesa humanidad.

Además es el Día Mundial del Corazón y el Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos.