El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, analizó la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza y el “aire fétido” que rodea al Presidente Javier Milei.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Según Milei, su nuevo candidato Diego Santilli es un engendro impresentable. Un advenedizo que salta de provincia a ciudad y al revés, como si tal cosa.

Milei dice que Santilli es un candidato horrendo, que está ahí por los negocios. Por supuesto, no se trata de un cambio de opinión designarlo ahora al frente de la campaña de la provincia de Buenos Aires. “Es lo que hay”, dice Milei.

Un test interesante para una persona de derechas en Argentina es pedirle que piense en un candidato como la gente. Espert, Santilli, Lemoine, Menem, Reichardt, Karina, Iñaqui, el Gordo, Cicarelli. Por citar algunos, pero hay más, solo que son peores aún.

La mafia de Clarín se apresura en darle crédito a Macri por la salida de Espert. Justo apareció por Olivos y, mira qué casualidad, lo echan a Machadito.

Aprovecha la coincidencia de ambos hechos para que su alfil llegue más rápido a controlar el gobierno y favorecer sus negocios. Macri es el ladrón que utilizó Magnetto para extorsionar a Vila, el de América, en el tema del espectro radioeléctrico.

Ahora va por Telefónica. Bienvenido, Mauri, te estábamos esperando. Macri fue el que le sirvió al cártel mediático Nextel y Telecom. Aquel mapa famoso de Lanata ahora es nada en la comparación. Es mucho más grande el mapa de apropiedades.

Un aire fétido, irrespirable, atravesó la política durante la semana. El diario que no quería publicar, los pistoleros independientes que si no se mueve la mafia mayor no tocan la pieza, Bullrich que subía y bajaba la misma escalera, Milei que jugaba de principista, Machado que juraba inocencia y Espert llorando en televisión.

El espectáculo derivó en audiencias impresionantes porque los canales de aire tenían películas y entretenimientos, pero los de cable ofrecían Gran Hermano, Polémica en el Bar, La Peluquería de Don Mateo y un discurso de Fidel Pintos. Todo por el mismo precio. Todo al mismo tiempo.

Espert, lo vamos a echar de menos.