El acto por el décimo aniversario de la resolución 125 que generó el rechazo de las entidades rurales y dio lugar al nacimiento de la Mesa de Enlace se convirtió ayer en una celebración partidaria de Cambiemos encabezada por el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere; la diputada nacional, Elisa Carrió; el ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís; el senador de Cambiemos por Entre Ríos, Alfredo De Angeli; y los integrantes de la histórica Mesa de Enlace de 2008. De los presidentes que encabezan hoy las entidades, solo asistió el titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina. Tampoco acompañaron los productores ya que en San Pedro hubo poco más de 200 personas. El acto incluyó fuertes críticas al anterior gobierno y al sindicalista Hugo Moyano.

“Esta es una conmemoración que coincide con el día en que se firmó la Resolución 125 y nacía de inmediato la Mesa de Enlace. Si no hubiéramos estado los productores movilizados en todo el país no habría llegado aquel voto no positivo” que puso fin al conflicto, dijo Raúl Victores, de la Sociedad Rural de San Pedro, recordando el pronunciamiento del ex vicepresidente Julio Cobos, en el Senado de la Nación, que derogó aquellas retenciones móviles, el 17 de julio de 2008.

En todos los discursos que siguieron hubo señales de agradecimiento a los productores que salieron a las rutas a enfrentar aquella decisión de Cristina Kirchner, que imponía retenciones móviles a la soja que arrancaban en 44 por ciento. Carrió, una de las primeras en apoyar dicho reclamo, fue muy aplaudida cuando indicó que fueron los productores “los que iniciaron el camino hacia la República que ahora tenemos y que habíamos perdido en 1930”.

La diputada recordó que en aquel momento el conflicto se inició porque “el gobierno de los Kirchner no sabía ni siquiera lo que era un chacarero. Para ellos todo era oligarquía, cuando la verdadera oligarquía eran ellos”, acusó. Carrió también criticó con dureza a Moyano: “Néstor Kirchner nos quería en la ruta para confrontar con el criminal más criminal de la Argentina, que era Moyano”, dijo.

“En 2008 nosotros queríamos un país normal, integrado al mundo, donde uno pudiera vivir de su trabajo y no tener que ir a mendigar un subsidio”, rememoró Luis MIguel Etchevehere, ex directivo de la Sociedad Rural y actual ministro de Agroindustria. El funcionario, que cerró el acto, manifestó que “si mantenemos en alto los valores que en 2008 defendimos en las rutas, la Argentina va a ser el gran país que soñábamos”.

La histórica mesa de Enlace estuvo representada por Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Carlos Garetto (Coninagro); Mario Llambías (Confederaciones Rurales Argentinas) y Luciano Miguens (SRA). No asistió Fernando Gioino quien era presidente de Coninagro cuando estalló el conflicto y luego fue reemplazado por Garetto.

“No estamos festejando. Estamos recordando lo que no puede volver a repetirse”, dijo Buzzi, quien confesó que pese a no ser “macrista de la primera hora”, como muchos otros de los dirigentes, “quiero que este gobierno le vaya bien, porque ya está más que claro lo que no queremos repetir, lo que nos hizo daño”.

“Levantemos las banderas, hoy tenemos un país normal”, saludó Garetto, mientras que Miguens celebró que aquel conflicto de 2008 haya permitido que el resto de la sociedad conozca más sobre el sector agropecuario. “No éramos unos pocos terratenientes. Estuvimos todos juntos, los pequeños productores, los medianos y los grandes”, recordó.

En sus palabras, en tanto, Biolcati y Llambías se ocuparon de cuestionar a los actuales dirigentes de la Mesa de Enlace, que pretendieron días atrás que se desactivara el acto de San Pedro. “Si los dirigentes actuales hicieran cosas, no tendrían problema en que a nosotros nos recordaran”, disparó el ex titular de CRA. El único integrante de la Mesa actual que concurrió al acto fue el titular de la SRA, Daniel Pelegrina.

Llambías tuvo también las únicas críticas que se escucharon a la actual gestión. “Yo no soy muy partidario de que se deje todo librado al mercado. Y un muy buen ejemplo de eso es lo que pasa con la lechería”, indicó. Otro aislado cuestionamiento fue dirigido a la gobernadora María Eugenia Vidal, por la suba del Impuesto Inmobiliario Rural en 2018. “Los productores también queremos gradualismo pero eso fue un shock”, reclamó.

De todos modos, todos los dirigentes agropecuarios valoraron el cambio de escenario sustancial, en especial por la presencia de funcionarios nacionales y provinciales en el acto. Vidal, de hecho, envió a su ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís. “Nuestra presencia es para mostrar que ahora todos estamos unidos pensando en lo que hay que hacer para adelante”, explicó.

Los presentes recordaron a Gerónimo “Momo” Venegas, el fallecido líder del sindicato de peones rurales, que en ese momento acompañó los reclamos de los productores y que hoy estuvo representado por su nuevo titular, Ramón Ayala. Ese gremialista pronunció una de las muestras más contundentes de apoyo a la actual gestión. “Hay medidas que pueden resultar antipáticas para los productores y también para los trabajadores. Pero hay que acompañar este proceso”, resaltó.

Otro de los protagonistas del acto fue Alfredo De Angeli, ex líder del piquete de Gualeguaychú durante el conflicto y actual senador de Cambiemos por Entre Ríos. “Nos trataron de golpistas pero nosotros fuimos, discutimos y ganamos en el Congreso”, recordó De Angeli, quien además pidió a los productores que “le tengan confianza a Mauricio Macri” e incluso anticipó: “Vamos por cuatro años más” de gobierno.