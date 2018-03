A lo largo de su historia, la Argentina padeció seis golpes de Estado y trece presidentes de facto. La periodista Manuela Irianni, egresada de la Universidad de La Plata, y también locutora del ISER, pensó en ese tema para su tesis de graduación. Fue hace seis años. Por aquel momento se estaba produciendo en Paraguay el golpe de Estado contra el presidente constitucional Fernando Lugo, y el hecho injusto la había movilizado. “Eso estaba presente y una noche me desvelé literalmente y me tuve que levantar a escribir esta idea de estos trece presidentes de facto”, cuenta Irianni en diálogo con PáginaI12. Esta comunicadora social, de 29 años, recuerda que aquel día había estado viendo imágenes de todos los presidentes argentinos en la web y notó que los de facto aparecían en otro color. “Me había quedado una imagen muy visual porque había varios de los de facto que yo no conocía y que mucha gente no conoce. La sensación era que la impunidad de estos hombres estaba basada en nuestra ignorancia. El hecho de que no los conociéramos fue lo que, en un punto, los hizo impunes a lo largo de la historia”, agrega Irianni. La tesis pasó rápidamente al audiovisual y el resultado es la serie documental De Facto. Irianni fue la que ideó el proyecto, dirigió la serie de ocho capítulos y realizó las entrevistas. Hoy a las 18 será el prestreno de De Facto en la Casa por la Identidad, de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos–ex ESMA–, más precisamente en el Auditorio Alicia “Licha” Zubasnabar de De La Cuadra (Avenida del Libertador 8151).

De Facto es un proyecto especial que fue financiado por la Plataforma Audiovisual Universitaria Mundo U, que nuclea el trabajo audiovisual de las más de sesenta universidades nacionales de todo el país. “La produjimos en Tandil, desde el Área de Medios UNICEN (Universidad Nacional del Centro) con la colaboración del Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales (CPCA) de la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional de La Plata”, cuenta María Salceda, directora del Área de Medios UNICEN. El área tiene una productora de contenidos audiovisuales y una plataforma on demand llamada ABRATV (www.abratv.com.ar). Allí se va a estrenar un capítulo por semana a partir del 24 de marzo, al igual que en la plataforma audiovisual Octubre TV, de inminente lanzamiento, y perteneciente al Grupo Octubre. De Facto también podrá verse en el resto de las señales universitarias que la quieran programar, sean de aire o web. “Las Universidades Nacionales contamos con Mundo U que pone a disposición de toda la red las producciones que se hacen desde los diferentes centros de producción universitarios, así nutrimos nuestras programaciones con contenidos de calidad y federales, contenidos diversos y plurales desde sus enfoques, formatos y géneros”, informa Salceda.

“Entender la historia de los golpes de Estado nos hace comprender mejor la última dictadura cívico–militar porque, en general, si uno sale a la calle y le pregunta a la gente sobre presidentes de facto, van a decir Videla, lo cual está bien porque la última dictadura fue la más sistemática, la más perversa, la que dejó más víctimas, la más atroz, la del robo de bebés, pero desde mi lugar como comunicadora empecé a pensar un ciclo que nos permitiera visibilizar todos los golpes y los presidentes de facto anteriores que, en un punto, permitieron que ocurriera la dictadura del 76”, sostiene Irianni. La serie tiene tres patas en su estructura narrativa: entrevistas, material de archivo y animaciones. “Hay videos de todos los presidentes de facto. Hay más de seiscientas fotos, la mayoría de las cuales son inéditas ya que estuvimos metidos un año y medio en el Archivo General de la Nación. Y hay más de ochenta portadas de diarios de la historia argentina en general”, detalla Irianni.

La conductora realizó también una serie de entrevistas, para cada uno de los ocho capítulos, a José Pablo Feinmann, Eugenio Raúl Zaffaroni, Horacio Verbitsky, Gabriel Di Meglio, Fernando Devoto, Alejandro Cattaruzza, Eduardo Anguita, Isidoro Gilbert, Jorge Luis Bernetti, Atilio Borón, Eduardo Jozami, Stella Calloni y Eduardo Aliverti. Las entrevistas están acompañadas por animaciones basadas en ilustraciones del artista plástico Pablo Bernasconi, que fueron realizadas por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Río Negro.

“Todos los entrevistados podrían haber hablado sobre todos los presidentes porque había muchas formas narrativas posibles, pero yo elegí que cada entrevistado hablara de un solo presidente en profundidad. Empecé a pensar qué entrevistados quería convocar y sobre quién quería que hablara cada uno. Otra de las cosas que me había motivado a hacer esto fue que la gran mayoría de la población no accede a la universidad y se queda quizá con lo que leyó en la secundaria, en el colegio, en los manuales de historia que, en general, son las peores fuentes. La gran mayoría de la población no sólo tiene menos información sino que encima tiene las peores fuentes: los manuales escolares, que no permiten leer a un autor que contrastó la información y que tiene una teoría. Por otro lado, hay un sector muy chiquito de la población que quizá estudia Historia en la universidad y que lee a los grandes escritores. Yo quería cruzar eso y que personas de mucha trayectoria académica y profesional, o sea fuentes muy autorizadas, pasaran a estar a disposición de la mayoría de la población”, explica la directora de la serie.

Irianni buscó tres ejes comunes a todas las entrevistas. “Por un lado, el presidente de facto en sí mismo: qué pensaba Feinmann sobre Farrell, qué pensaba Devoto sobre Ramírez, qué pensaba Verbitsky sobre Lonardi. Me interesaba mucho rescatar la mirada del entrevistado sobre ese presidente de facto. Pero, por otro lado, también les pregunté a todos sobre el golpe de Estado que llevó a ese presidente de facto al poder. Muchas veces, después de un golpe de Estado hubo varios presidentes de facto. Por ejemplo, después del golpe del 76 hubo cuatro presidentes de facto.” El otro eje común fueron los medios de comunicación. A la mayoría le fue preguntando cómo funcionaron, cómo operaron, qué rol tuvieron los medios en esas coyunturas. Y después hubo un eje móvil en todas las entrevistas, siempre con cada período histórico en particular. “Por ejemplo, al que le pregunté por Uriburu, también le consulté por el yrigoyenismo porque sin entender el yrigoyenismo no podemos entender el golpe del 30. A Verbitsky, que habló sobre Lonardi, le pregunté sobre la relación entre la Iglesia como institución y el peronismo. A Cattaruzza, que habló sobre Aramburu, le pregunté sobre la resistencia peronista, que era el proceso social que estaba pasando durante ese mandato. A Stella Calloni, que habló sobre Galtieri, le consulté por el Plan Cóndor y la Escuela de las Américas”, explica Irianni.

Según su propia creadora, este trabajo apunta a poner en debate cosas que tal vez no se discuten tanto. “Yo no escucho generalmente que la gente hable de Uriburu, Lonardi, Onganía, Lanusse o de Farrell. Y me parece que son discusiones que nos pueden hacer bien porque en un punto hacer la recorrida de los gobiernos de facto es también hacer la recorrida de cómo la democracia se fue abriendo camino”, concluye Irianni.