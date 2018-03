Dolores Etchevehere, la hermana del ministro de Agroindustria al que acusó por fraude en una empresa familiar y por posibles inconsistencias en su declaración patrimonial, denunció al funcionario de poner en marcha “maniobras” para presionar y silenciar el caso, y lo responsabilizó por las críticas que derivaron en el apartamiento de la jueza que estaba a cargo de la investigación. “Es el 'efecto fustazo' para ver si te asustás, si te duele, si te achicás o te cansás”, figuró la mujer, a la vez que aseguró: “No me van a callar”.

La denuncia por el presunto fraude de Luis Miguel Etchevehere estuvo en manos de la jueza Paola Firpo hasta esta semana, cuando la magistrada pidió su inhibición en la causa. Alegó “cansancio moral” ante los cuestionamientos a su imparcialidad que la defensa del ministro le hicieron por una entrevista que ella dio y en la que los abogados interpretaron que anticipaba una sentencia. Durante una audiencia, esto fue comprobado que no fue así y los representantes legales de Etchevehere se retractaron. No obstante, la magistrada decidió apartarse y, ahora, la causa quedó en manos del juez Gustavo Maldonado.

Para Dolores, este hecho es “preocupante” y fue parte de “una maniobra, un invento” que consiste en “exponer, cansar y debilitar a quien sea”, en este caso a la jueza. “El ministro sacó la fusta y empezó a los fustazos para ver si a alguien le dolía”, figuró en diálogo con FM La Patriada.

Según la denunciante, la razón por la cual ocurrió esto fue porque “en esos días estaba pautada la indagatoria del ministro” en la causa que ella le abrió por supuesta “estafa” en la empresa familiar Las Margaritas SA. Entonces, consideró la mujer, “había que hacer algo, cualquier cosa”, como por ejemplo “denunciar a la jueza”.

Luego, la supuesta “maniobra” continuó contra ella. En los últimos días, Dolores Etchevehre fue citada a una audiencia en la que los representantes legales del funcionario le advirtieron de podría ser denunciada por daños y perjuicios o ir presa. “Me comunicaron que si sigo hablando, me va a caer la espada de Damocles en la cabeza”, sintetizó.

Esa audiencia y el apartamiento de Firpo ocurrieron en la misma semana que la Oficina Anticorrupción (OA) dictaminó que el bono de 500 mil pesos que Etchevehere recibió de la Sociedad Rural para compensar lo que perdería al dejar la presidencia de entidad para asumir como funcionario público se trató de una acción que iba a contramano de la Ley de Ética Pública. Pese a esto, el organismo encabezado por Laura Alonso no le impuso ni recomendó sanción de ningún tipo.

“De todos los males, el del bono es el mal menor”, calificó la hermana del ministro, quien en los primeros días de febrero inició abrió otra causa por presunta incompatibilidad en la declaración de bienes del funcionario. Es que el año pasado Luis Etchevehere declaró ante la AFIP un patrimonio de 4,5 millones de pesos mientras que, en la declaración que presentó un año después ante la OA, dijo tener 29 millones.

Según Dolores, “esto es un escándalo que lo tiene callado el Gobierno por Laura Alonso, que espero que reaccione”. Además, no sólo cuestionó la falta de novedades en este caso sino que también calificó al gobierno macrista de “cínico”, por tratar de ocultar este tipo de denuncias. “Estos tipos no tienen límites”, insistió.

“Tratan por todos los medios de callarme”, agregó Dolores. “Ahora dicen que me van a meter una denuncia por daños y perjuicios –prosiguió-. Que me metan cincuenta y ocho o mil, no me importa. Buscan el efecto ‘fustazo’ a ver si te asustás. Igual que lo que hacen con los ciudadanos, a los que tienen a los fustazos con cuentas impagables.”