Godoy Cruz consiguió ayer un triunfo clave en sus aspiraciones por ingresar a la Copa Libertadores 2019, al vencer 1-0 a Estudiantes como visitante, en un encuentro correspondiente a la vigésima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). El mediocampista Guillermo Fernández anotó el único gol del partido, a los cuatro minutos del primer tiempo, de tiro libre. Con esta victoria, Godoy Cruz –tres en fila– suma 37 unidades y se coloca en la tercera colocación de la tabla de posiciones, al tiempo que Estudiantes continúa con 31 y está en zona de Copa Suamericana 2019.

El conjunto mendocino se mostró sólido a lo largo de los 90 minutos, aunque resultó importante en el desarrollo el gol rápido de Fernández, tras un claro error del arquero Mariano Andújar.

Por su parte, Estudiantes mejoró con el correr del tiempo pero nunca consiguió la claridad suficiente para lastimar la última línea de Godoy, al punto que sus aproximaciones pasaron por remates de larga distancia o alguna pelota parada. Los mendocinos se pararon más firmes en el complemento, más allá que en el final del juego se defendió bien y su arquero Leonardo Burián tuvo dos atajadas importantes frente al ingresado Mariano Pavone.

El entrenador del equipo ganador, Diego Dabove, valoró el “sacrificio” de sus dirigidos para superar a Estudiantes. “La victoria se dio por el sacrificio de los muchachos, así que me voy contento por el resultado. Le sacamos la ventaja en el inicio y lo pudimos sostener”, comentó el director técnico en el contacto con la prensa. “Sinceramente es un resultado importante por la lucha de la clasificación del año que viene. Además, Estudiantes es un rival difícil en su cancha, acá pocos van a ganar”, valoró. Dabove, que se mostró feliz, reconoció que Estudiantes lo “apuró” pero siempre estuvieron “bien” parados en la cancha.

Del otro lado, el conductor de Estudiantes, Lucas Bernardi, dijo ayer que a la derrota ante Godoy Cruz fue “demasiado castigo”. “La derrota fue demasiado castigo y el empate hubiese sido más justo. Pagamos caro los 10 minutos iniciales”, lamentó el director técnico. “Tuvimos un mal inicio, nos convirtieron y estuvimos incómodos. Después buscamos siempre pero no tuvimos claridad, nos estuvimos finos, llegamos más por empuje que por claridad. No no salió nada. No estuvimos claros pero el partido fue correcto”, analizó. Y reconoció: “El resultado era importante para el futuro, aunque sé que no es determinante y aprovecharemos el parate del campeonato para corregir cosas”.