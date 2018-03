La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anticipó que esperan "una concurrencia masiva" para la marcha de mañana en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y convocó a toda la sociedad porque "necesitamos, más que nunca, demostrar que no hay olvido". Carlotto lamentó "el empecinamiento por querer borrar la historia" del gobierno de Mauricio Macri y repudió las listas confeccionadas por el Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia, con las que se pretende avanzar en la prisión domiciliaria de una larga lista de genocidas.

La titular de Abuelas dijo no estar sorprendida porque el Presidente no realice ningún acto oficial ante un nuevo aniversario del golpe cívico-militar al describir a los funcionarios de Cambiemos como "descorazonados". "Cuando recuperamos a los nietos, nos reconoce el mundo, pero ¿alguna vez el Presidente nos mandó una linea de aliento? Nunca. Jamás. Eso es decir no me importan ustedes, no me interesan. Va y se pasea por otros lugares, pero a nosotros nunca nos han respetado", describió Carlotto al mandatario.

En la previa de una nueva marcha por el 24 de marzo, la titular de Abuelas dijo que los organismos de derechos humanos esperan "una concurrencia masiva" y destacó el acompañamiento de partidos políticos y movimientos sindicales, pero en particular la convocatoria a las familias, para que "vengan más que en años anteriores, porque este año necesitamos, más que nunca, demostrar que no hay olvido y sentirnos acompañadas".

Respecto de la particular situación que se vivirá mañana con la Plaza de Mayo en obras, por las reformas iniciadas por la jefatura de gobierno porteña, Carlotto dijo que "la plaza podrá estar rota", pero "lo que necesitamos es estar en un lugar simbólico, reunidos".

Por último, adelantó que en el documento —uno de los dos que se leerán mañana en la plaza— se va "a exponer la situación actual crudamente". "Queremos que el Gobierno termine en tiempo y forma, respetamos el voto, pero que entiendan que no permitiremos que nos ofendan y que nos declaran personas indeseables. No lo merecemos, tenemos la verdad de nuestro lado", reivindicó la titular de Abuelas.