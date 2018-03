“Estuvimos presos durante meses por decisión de Mauricio Macri”, dijo Luis D’Elía al salir del penal de Ezeiza después de que un dictamen de la fiscal Gabriela Baigún y la decisión del Tribunal Oral Federal 8 permitieran esta mañana su liberación y la de Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica.

Zannini y D’Elía se encontraban detenidos sin condena desde el 7 de diciembre, cuando el juez Claudio Bonadío los procesó con prisión preventiva por una supuesta traición a la patria que habría tenido lugar por medio de la firma del memorándum con Irán. Por esta causa fueron procesados con preventiva la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el dirigente de la comunidad islámica en Argentina Jorge Khalil y Fernando Esteche. A la salida del penal D’Elía celebró la decisión judicial que le permitió recuperar su libertad hoy, alrededor de las 11 de las mañana, pero también advirtió que “todavía hay más presos políticos en la Argentina por los que hay que luchar”.

D’Elía puso énfasis en la fecha en la que tuvo lugar su liberación y adelantó su participación en la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo que tendrá lugar esta tarde, que se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En este sentido, dijo D’Elía: “en el Día de la Memoria nos duelen nuestros antecesores: los compañeros que fueron fusilados en José León Suárez, a los que tiraron desde los aviones. Hoy tenemos que ser miles y miles en las calles. Y en la calle voy a estar marchando esta tarde”.

Del mismo modo que ya lo había hecho Carlos Zannini horas antes al momento de abandonar el penal, D’Elía apuntó contra el gobierno, a quien acusó de digitar, junto a un sector del Poder Judicial, su encarcelamiento: “Estas son causas truchas. En el fondo estas causas están armadas contra Cristina. Estuvimos presos durante meses por decisión de Mauricio Macri”.

Aseguró que el Servicio Penitenciario Federal “se comportó de modo muy profesional con nosotros” pero agregó que “allí adentro es muy duro. Están los hijos de los obreros, del pueblo. No están los ricos. No hay ningún Pabellón que se llame ‘Panamá Pappers”. No hay pabellones para los amigos del poder que blanquean cifras millonarias”.