La jefa del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, Graciela Camaño, cuestionó con dureza al presidente Mauricio Macri luego de que criticara a los legisladores que aumentan sus ingresos a través del canje de los tramos de avión y colectivo al que acceden de manera mensual y que no utilizan. "El también fue diputado y también los canjeó", aseguró la diputada con su habitual crudeza.

"Que encantador Mauricio Macri. Se olvidó de todos los pasajes que canjeó cuando fue diputado nacional, en su época era por planilla, ¿recuerda? Porque él también fue diputado y también canjeó pasajes”, escribió Camaño con una alta dosis de ironía en su cuenta de Twitter.

El escrito de la diputada fue la respuesta a las declaraciones del Presidente realizó mientras daba comienzo a un nuevo descanso, en esta oportunidad por la Semana Santa. El viernes pasado, el primer mandatario se refirió, ante consultas periodísticas, al canje que los diputados suelen hacer de los pasajes de avión o colectivos que no utilizan. "Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor", dijo como invitándolos a una negociación paritaria. Es más, indicó que el mecanismo de canjear pasajes por efectivo "no es algo que esté bien".

Macri supo ocupar una banca en Diputados entre 2005 y 2007 antes de asumir como jefe de Gobierno Porteño. Su paso por la Cámara baja se caracterizó por casi no hablar en el recinto, en más de una oportunidad las cámaras lo descubrieron durmiendo e incluso tuvo una baja perfomance en cuanto a proyectos de ley presentados. Si bien en ese entonces el sistema de canje no estaba informatizado como es en la actualidad, para la diputada Camaño no hay duda de que el entonces legislador Macri hubiese recurrido al sistema de canje.

El sistema permanece desde hace tiempo y no hay entre los diputados un posición unificada sobre qué hacer con este mecanismo. De hecho los legisladores de las provincias son los que más usan los pasajes y por ende los que menos los canjean. En todo caso, los ejemplos de una cifra importante de dinero se produce entre los representantes de las provincias de Buenos Aires, la Capital Federal y, en menor medida, Entre Ríos y Santa Fe.