"No me gustó para nada el equipo, no hay nada para rescatar", aseveró Leo Fernández luego de la derrota de Central ante Patronato. "No nos salió lo que habíamos pensado para hoy (por ayer), no estuvimos a la altura. No nos mostrábamos para la tenencia de pelota, fuimos un equipo muy quieto en la cancha y esa no era la idea. Realmente no me gustó para nada el equipo y me quedo preocupado. Porque más allá de lo que hizo el rival, nosotros nunca estuvimos en partido. No tuvimos el chip que teníamos que tener de ser intensos y agresivos", admitió Fernández. "No tuvimos argumentos para frenar al rival y nos costó mucho generar juego. Jugamos mal y lo pagamos caro. No tuvimos la tranquilidad para poder contrarrestar lo que sabíamos que iba a hacer el rival. Nos hicieron un gol muy rápido y nos costó mucho después", finalizó el entrenador de Central. Leonardo Gil se lesionó en el precalentamiento y por eso fue baja a último momento. Para recibir el sábado a las 13.15 a Belgrano el entrenador no podrá disponer de Maximiliano González, quien ayer acumuló cinco amarillas.