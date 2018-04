“El 2 de abril es un día de ejercicio de la memoria, por eso desde hace 36 años el Cecim realiza actos en esta plaza y en otros lugares distintas actividades para recordar”, explicó el ex combatiente Ernesto Alonso en la conmemoración que el Centro de ex combatientes Islas Malvinas (Cecim) realizó en la plaza Malvinas de La Plata, en el que pidió memoria, verdad, justicia y soberanía, y fue crítico con la política de acercamiento de la gestión de Mauricio Macri con el gobierno del Reino Unido. Acompañados por referentes políticos, sindicales y de organismos de derechos humanos, los ex combatientes presentaron una muestra que incluyó mapas históricos, cartas, textos y fotografías que fue organizada conjuntamente con la Comisión por la Memoria, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y el Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata.

Alonso sostuvo que “hoy debemos reflexionar sobre los hechos ocurridos del conflicto bélico, la errónea decisión de la dictadura de llevarnos a esa guerra”, y expuso que “en este largo recorrido, desde nuestra organización, seguimos planteando cuáles son las asignaturas pendientes”. Alonso se refirió además a la reciente identificación de 90 tumbas en el cementerio de Darwin de caídos en la guerra. “Muchos familiares venían muy tristes al no encontrar el nombre de sus familiares. En 2005 desde el Cecim viajamos a las islas, pero no encontrábamos la mayoría de los nombres, hasta que el 2 de agosto de 2011 presentamos un recurso de amparo a la justicia y copia al Poder Ejecutivo donde informábamos de la situación”, recordó. Analizó que “para nosotros es un eje fundamental devolver la identidad, garantizar el derecho a la identidad a quienes fueron llevados y olvidados por una dictadura militar”, opinó que “las familias tuvieron que esperar 36 años para saber el destino final de sus seres queridos”, pero afirmó que el proceso recién finalizará “cuando se encuentre la identidad de todos”. El representante del Cecim pidió que la justicia también “asuma la responsabilidad de investigar para reparar las causas por violaciones a los derechos humanos ya que hay 110 hechos denunciados a 90 militares y no hay un solo llamado a indagatoria”. Luego, manifestó que en relación al eje de la defensa de la soberanía “advertimos con preocupación el retroceso en la política exterior del presidente Mauricio Macri”, criticó el acuerdo Foradori-Duncan firmado en septiembre de 2016 con Inglaterra por ser “violatorio de la Constitución nacional ya que hablan de favorecer el desarrollo económico de las islas, pero no hay mención a la soberanía, por lo que embarga el futuro de los argentinos”.

La conmemoración se llevó a cabo en 19 y 51, donde se asentaba el Regimiento 7 de Infantería, del que partieron rumbo a las islas los soldados platenses en 1982. El ex combatiente Miguel Anderfuhrn y su hijo ejecutaron con sus bandoneones el himno, cantado por el Coro del Centro Cultural Islas Malvinas.