Los jefes de las Areas de Inmunizaciones de todo el país suscribieron un documento dirigido a los ministros de Salud de las provincias en el que denunciaron la discontinuidad en la provisión de vacunas y materiales descartables que padecen desde el año pasado. El pronunciamiento fue suscripto días atrás por los representantes de 23 jurisdicciones, inclusive aquellas en las que gobierna Cambiemos, como CABA, Corrientes, Jujuy y Mendoza. La provincia de Buenos Aires fue la excepción. La denuncia de los profesionales de la salud se produjo, además, en un contexto alarmante, puesto que recrudeció el riesgo cierto de reintroducción del sarampión en el país –una enfermedad erradicada en 2000–, se diseminaron casos de fiebre amarilla por todo el continente –en Argentina ya provocó dos muertes– y se demoró el inicio de la vacunación antigripal para los grupos de riesgo.

“Durante todo 2017 NO contamos con las dosis planificadas para cumplir con la vacunación antimeningocócica cuadrivalente de los niños de 3 y 5 meses y de los adolescentes de 11 años; incluso en muchas provincias la vacunación en este grupo etario directamente no se realizó”, afirmaron los responsables de desplegar las estrategias de vacunación en las provincias. “En el año en curso la situación se agrava porque se agregan para vacunar los niños de 15 meses” y a marzo de 2018, “algunas provincias continúan con la misma situación y otras recibiendo cantidades mínimas que impiden ejecutar cualquier planificación proyectada”, añadieron.

“Ya nos comunicaron que no recibiremos las dosis adeudadas del 2017, lo que hace que la situación se plantee como crítica sabiendo que existen dosis en aduana desde hace casi 1 año, que son insuficientes para cubrir a la población objetivo”, advirtieron.

En este marco, la provincia de Salta registra un brote de meningitis que, según las autoridades sanitarias, sumó nuevos casos durante el último fin de semana largo. “El año pasado en total cerró con 140 casos, y este año llevamos casi 90 casos. Hay un aumento en la cantidad”, dijo a medios locales el ministro de Salud Roque Mascarello.

“En muchas provincias la situación no se limita únicamente a la vacuna antes mencionada sino también a vacunas como la triple viral, la triple bacteriana, Hepatitis B, las vacunas contra el VPH, rotavirus, antirrábica y Sabin bivalente”, sostuvieron los jefes de inmunizaciones provinciales en la nota, que también advirtió sobre “la discontinuidad en la entrega de agujas y jeringas durante 2017”.

“Se está desmantelando el Programa Nacional de Inmunizaciones, comenzaron a cerrar vacunatorios y a no entregar las vacunas y descartables en tiempo y forma”, criticó el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollan. “Hoy tenemos menos vacunas y menos coberturas, por lo que la gente se empieza a enfermar. Encima una diputada del oficialismo propone que las vacunas no sean obligatorias”, amplió el sanitarista al hacer referencia a una iniciativa de la legisladora Paula Urroz, quien postuló esa idea el año pasado y recibió el rechazo de hasta sus propios colegas de bloque.

En contraposición, el diputado justicialista por Tucumán Pablo Yedlin, ex ministro de Salud en esa provincia durante siete años, impulsa una actualización del marco normativo para asegurar la obligatoriedad de las vacunas en el país, pero ampliando la importancia de la inmunización no sólo a los niños como establece la ley vigente, sino haciéndola extensiva a todos los integrantes de la familia (ver aparte).

“Vemos cómo otros países de la región asisten a brotes de enfermedades que habían sido eliminadas/ controladas gracias a la vacunación. La actualidad nos pone en una situación de vulnerabilidad epidemiológica grave, por lo que exigimos respuestas y acciones inmediatas para solucionar tanto los faltantes como la discontinuidad en la entrega de insumos”, denunciaron los responsables jurisdiccionales, que además manifestaron su malestar porque su preocupación fue ignorada en la reunión del Consejo Federal de Salud, presidida por el titular de la cartera sanitaria nacional, Adolfo Rubinstein, el pasado 20 de marzo en La Rioja.

A todo esto, aun no se puso en marcha desde la Nación la estrategia de vacunación antigripal, que los organismos sanitarios internacionales y las sociedades científicas recomiendan iniciar antes de la llegada de los primeros fríos para así otorgar inmunidad a los grupos de riesgo que deben recibirla. Y suma preocupación la falta de certeza acerca de la adquisición, en tiempo y forma por parte del ministerio de Salud, del antiviral oseltamivir, indicado para el tratamiento de los casos graves de influenza, y que aun no ha sido distribuido entre las provincias.