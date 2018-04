El papelito desató el escándalo. En medio de la discusión y la interpelación a la que era sometido en la Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, el ministro de Finanzas Luis Caputo le envió una breve nota a la diputada Gabriela Cerruti (FpV-PJ): “Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala”, escribió el ministro. Al final garabateó un “emoticón” de carita feliz. La diputada cuestionó la actitud del ministro a viva voz y el senador formoseño José Mayans, que presidía la comisión, amenazó por dar terminada la sesión “por desorden”. “Igual levantala porque nos vamos”, se le escuchó decir a Caputo por el micrófono abierto y emprendió la retirada, sin más respuestas ni explicaciones.

Mientras el senador Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) le reprochaba al ministro sus “mentiras”, Caputo escribrió la notita con Cerruti sin mediar consecuencias. La diputada y su jefe de bancada, Agustín Rossi, le recriminaron a gritos la actitud del ministro –“una falta de respeto”, dijero– y Caputo aprovechó para darse en retirada, dejando a varios con sus preguntas sin respuesta.

“Lo escribió él (por el ministro). El me mira y me dice que lo mire. Fue una actitud machista, misógina, porque no quiere responder; le faltaban un montón de cosas por aclarar”, dijo Cerruti y sentenció: “Estaba mintiendo desde el primer momento. Intentó pudrir la sesión con esto, hizo una banalización”. “Es una manera absolutamente impropia de referirse a una diputada. Que se vaya del Gobierno. No puede un ministro tratar así a una diputada”, acompañó la queja Rossi.

Mayans luego criticó el airado reclamo de Cerruti. El peronista formoseño no logró detener las protestas de los opositores. Tampoco la decisión de Caputo de clausurar la sesión. “Vamos, vamos, que yo ya estoy muerto”, le dijo el ministro por lo bajo. Mayans lo justificó: “El ministro pide levantar por el tema del compromiso”, expresó. Mayans aclaró luego ante los periodistas en que el encuentro “estaba pactado que durara desde las 9 hasta las 13”. Algo que todos los opositores que integran la bicameral dijeron desconocer.

Desde el oficialismo intentaron justificar al ministro. El diputado macrista y vicepresidente de la Bicameral, Eduardo Amadeo, defendió a Caputo por la notita. Amadeo aseguró que mientras él estaba hablando “la diputada Cerruti le hizo un comentario sobre los hijos. ‘Pensá en tus hijos’, una cosa así. El, que es un ser humano, le contestó”, agregó.

Rossi, le salió al cruce. Dijo que la conversación que mencionó Amadeo “no existió” y que Cerruti todavía no había intervenido y esperaba su turno para hacer las preguntas que finalmente no pudo realizar.

Luego, el oficialismo descartó la invención de Amadeo para justificar la decisión del ministro. Un video del programa Intratables” de unas semanas atrás en el que Cerruti afirmaba que Caputo había transferido la empresa Axis a una de sus hijas.

Minutos después desde la presidencia del Senado hicieron circular el descargo del ministro: “Reaccioné como padre y no como funcionario público. No era el lugar ni la forma, le pido disculpas a todos”, fue el mensaje de Caputo. Pero no aclaró ni dónde ni cuándo contestará las preguntas que dejó sin responder, por lo que hubo una fila de enojados.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja (FpV-PJ) reclamó la renuncia del ministro. “Caputo no presentó papeles que sustenten sus falacias. Nosotros sí tenemos los documentos que demuestran sus delitos”, sumó su compañero de bloque Rodolfo Tailhade, integrante de la Bicameral y uno de los diputados que llevó las denuncias contra el ministro a la justicia. “La huida intempestiva del ministro Caputo de la bicameral tiene una simple razón: no podía explicar su relación con sociedades offshore, ni la compra de dólar futuro que realizó Axis, ni su intento de ingresar al blanqueo. Y en lo poco que intentó explicar, mintió. Y fue evidente”, afirmó Tailhade, que había preparado una batería de preguntas para interpelar al ministro pero que no pudo exponer.

“Este señor nos mintió a todos, no paga impuestos, y debe dar explicaciones a la Justicia”, sostuvo la massista Cecilia Moreau. “Hoy le conoceremos la voz al ministro pero la confianza está perdida. Mintió y los documentos internacionales lo comprueban cuando se cruzan con las declaraciones juradas que él mismo presentó en la Oficina Anticorrupción”, dijo Moreau.

“El funcionario no logró dar explicaciones claras sobre el nivel de endeudamiento ni su relación con empresas offshore y optó por escaparse”, agregó Pablo Kosiner del interbloque Argentina Federal. “”Fue lamentable la actitud del funcionario de decidir de manera unilateral la finalización del pedido de informe”, sostuvo su bloque.

“Caputo huyó para sacarse de encima la interpelación”, sentenció Romina Del Plá (FIT-PO). “Caputo no soportó cuatro horas interpelación y huyó después de apretar a una diputada, cuando el pueblo argentino aguanta todos los días inflación, tarifazos, impuestazos, topes salariales y despidos producto de su política”, añadió.