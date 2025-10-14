Un informe elaborado por el equipo de la línea de investigación y extensión sobre organizaciones de la sociedad civil de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP reveló que solo el 53% de las organizaciones sociales en Argentina tienen personal remunerado y estos salarios están totalmente precarizados.

En este marco, la secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, Carla Maroscia, señaló que, “particularmente en esta investigación que fue pedida por el proyecto Sociedad Civil en Red que viene trabajando hace mucho tiempo nos decía cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras en las organizaciones sociales y eso es lo que motivó esta investigación”.

“La última información que teníamos era del año 2000. Creemos que estos datos que, lamentablemente no son muy alentadores, nos permite ver cómo apoyar desde diferentes ámbitos a las organizaciones y poder diseñar mejores políticas públicas”.

Según Maroscia, “no solo el salario está precarizado sino que solo el 53% de las organizaciones sociales en Argentina tienen personal remunerado”.

Asimismo, destacó que “en la composición laboral de las organizaciones sociales las mujeres están sobrerrepresentadas, tanto en trabajos remunerados como no remunerados”.

“No solo realizan tareas de coordinación, sino también de dirección y operativas. En el 35% y el 18% de la organizaciones plantean que, de su planta, la mayoría o más de la mitad son mujeres y en el caso de los hombres son menos de la mitad y hay un 23% que dice no tener hombre trabajando en las organizaciones sociales, o sea que la participación femenina es muy alta; sin embargo, los salarios están muy precarizados”, advirtió.

“Aproximadamente el 47% de las organizaciones funcionan exclusivamente con voluntarios, muchos de ellos con escasa formación técnica y sin acceso a capacitaciones”, cerró.

El relevamiento abarcó a más de 500 organizaciones sociales de todo el país, permitiendo construir un panorama detallado sobre la situación laboral del sector. Entre los principales hallazgos se destacan:

El 93,8 % de las OSC posee personería jurídica; predominan asociaciones civiles (65,4 %) y fundaciones (25,9 %).

El 54,4 % de las organizaciones focaliza su impacto a nivel local, reforzando su vínculo territorial.

El 77,3 % cuenta con ingresos anuales inferiores a 54 millones de pesos, lo que refleja importantes desafíos de sostenibilidad económica.

El 53 % de las organizaciones cuenta con personal remunerado y el 47 % opera únicamente con voluntariado, conformando equipos mayoritariamente pequeños y medianos.

Las mujeres tienen una fuerte presencia en roles directivos, operativos y de voluntariado.

La investigación también aporta estimaciones sobre la magnitud del empleo generado por el sector: alrededor de 513.000 puestos de trabajo en el escenario medio (con un rango que va de 288.000 a más de 739.000), lo que reafirma el rol estratégico de las organizaciones sociales en la generación de empleo y en la inclusión social en Argentina.