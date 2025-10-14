The Life of a Showgirl es el álbum más reciente que publicó Taylor Swift. Tiene 12 canciones. Menos de dos semanas después de salir al mundo, todas forman parte del Hot 100, el ranking de temas más escuchados de Billboard.

En realidad, las 12 canciones colman el Top 12. Todo su disco es lo más reproducido a nivel global. The Fate of Ophelia lidera la lista, seguida por Opalite -primera y tercera canción del álbum-.

Solo en otras dos ocasiones ocurrió que un mismo disco ocupe todo el ranking, y también lo hizo Taylor Swift: con The Tortured Poets Department y con Midnights.

Pero, además, en siete ocasiones debutó en el Puesto 1 de los rankings de lanzamientos musicales.

En las redes sociales, la artista recordó la emoción que tuvo en 2006 cuando su primer lanzamiento alcanzó las 40.000 copias vendidas. En la última semana, logró los 4 millones para este último material.

Además, en época de plataformas, The Fate of Ophelia ya cuenta con casi 90 millones de reproducciones en YouTube Music y su video otros 3 millones de vistas en YouTube.

La expectativa por la nueva gira es total, pero todavía sin indicios ni datos confirmados.

El documental que marcará un cierre

Será "el final de una Era", cuenta Taylor Swift sobre el documental que se estrenará en diciembre: The Eras Tour I The Final Show.

Seis episodios, que se verán desde el 12 de diciembre, recorrerán lo que la cantante calificó como "la culminación del capítulo más intenso e importante de nuestras vidas".

La gira del Eras Tour fue histórica, multitudinaria, emotiva. Y fueron una celebración para fans de todo el mundo que pudieron verla por primera vez.

Con una puesta en escena que se dividió a lo largo de toda su carrera y que estuvo a la altura de una de las citas más grandes que haya tenido el pop en las últimas décadas.

¿Cuándo se estrena el documental de Taylor Swift?

12 de diciembre: Episodios 1 y 2

19 de diciembre: Episodios 3 y 4

26 de diciembre: Episodios 5 y 6

El Top "12" de Billboard

12 de 12 es una festividad de hinchas de Boca. Y, además de ser la fecha del lanzamiento de su documental, también es la invasión completa de Taylor en el Chart de Billboard.

El ranking