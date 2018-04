Los socios de Newell's rechazaron en asamblea el balance de la Comisión Directiva, y la primera consecuencia lejos estuvo de ser una sanción de Superliga para con el club, como advirtieron los directivos. Por el contrario, la entidad no tiene balance por irregularidades en transacciones financieras y el juez que entiende en el Fideicomiso decidió abrir una investigación que tiene bajo sospecha a las principales autoridades de la institución. Las pesquisas buscarán dilucidar si el club le debe plata al vicepresidente Cristian D'Amico, al tesorero Alberto Sauro y al secretario José Menchón, en el marco de supuestos préstamos por más de 40 millones de pesos. La entidad devolvió $20 millones en mutuos, pero con la intervención de la tesorería dejó sin saldar otros 20 millones.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso este diario, los prestamistas acercaron entre 100.000 y hasta 400.000 mil dólares cada uno. "No hay dos préstamos iguales, ya sea por el monto y las condiciones de entrega", apuntó un colaborador del juez Hernán Bellizia.

Los prestamistas de Newell's pueden dividirse en dos grandes grupos: los que entregaron dinero a cambio con una tasa de interés usurera, y los que acercaron fondos sin intereses. Los del primer grupo, la mayoría ya logró recuperar los fondos con sus respectivos beneficios; el resto aún espera.

La investigación que se abrió en el juzgado detectó supuestas acreencias a nombre de "Sauro", "D'Amico" y "Menchón", es decir que se trataría de los dirigentes del club. También figuran "Conde" y "Tedesch", José Luis y Carlos, respectivamente, ambos vocales. El magistrado seguirá las huellas de los billetes para determinar si los dirigentes le prestaron plata al club o bien representan intereses de los prestamistas que le sacaron el jugo a las urgencias de la tesorería rojinegra. Esta situación es grave y compromete a los directivos de la entidad no solo por su conducta sino también ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera.

Por esto el juez Bellizia prohibió al club hacer el pago de mutuos que se reclaman por casi 20 millones de pesos a los supuestos beneficiarios identificados como: "Pollero" (es el que más dinero prestó), "Braganini", "Samardich", "Guindin", "Marcelo Rodríguez", "Bianchi", "Barrios", "Peratta" y "Abadie". Otros 20 millones de pesos fueron devueltos antes de la intervención dispuesta por la Justicia a la tesorería del club.

Entre los prestamistas figura el ex arquero Sebastián Peratta. Su caso es una excepción: Peratta fue el único que prestó plata sin intereses, no fue de los primeros en cobrar y ahora su dinero deberá reclamarlo formalmente mediante demanda judicial, lo que expondrá aún más a los directivos por realizar transacciones financieras que no constan en los libros de acta de reunión de Comisión Directiva ni fue autorizada por Bellizia.