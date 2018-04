El ex presidente catalán, Carles Puigdemont, aseguró ayer estar abierto a discutir caminos alternativos a la independencia de la región para solucionar la grave crisis abierta en España por su plan secesionista el año pasado.

“¿Es la independencia la única solución posible? No. Lo he dicho siempre”, afirmó en Berlín, donde ha fijado su residencia temporal, al ser preguntado sobre si estaría abierto a algo más en el diálogo que solicita a Madrid. “Es nuestra propuesta después del fracaso clamoroso de las otras vías, en especial, a partir de la sentencia del Estatut. Esta es nuestra propuesta, pero aceptamos que pueda haber otras propuestas”.

Sin embargo, a pesar de la apertura al diálogo, insistió en cuestionarse si el gobierno español tiene un proyecto para Cataluña. “Estamos dispuestos a escuchar, pero ¿tiene algo con qué resolver o más de lo mismo, porque más de lo mismo no funciona”, agregó. Además instó a que el diálogo no tenga, según dijo, líneas rojas y en el que se reconozca que, según sus palabras, el independentismo democrático catalán es una realidad muy contundente, de más de dos millones de personas, por lo que hay que negociar con esa realidad aunque no guste. “Hay que ir con voluntad de moverse”, afirmó.

Durante la concurrida rueda de prensa en un centro autogestionado en el popular y multicultural barrio de Kreuzberg, en el sur de Berlín, Puigdemont insistió en todo momento en el respeto de la democracia y pidió una mediación externa en la crisis. “Creo que el país necesita a alguien que ejerza como mediador”, declaró, aludiendo como candidatos posibles a otros Estados u organizaciones internacionales.

“El conflicto debe solucionarse con herramientas políticas”, comentó. Hasta ahora ningún país reconoció la declaración independentista aprobada en el Parlamento catalán el 27 de octubre ni se prestó a mediar entre Barcelona y Madrid. “Espero que la nueva situación ayude a establecer el diálogo y a hacer entender a las autoridades políticas la necesidad de respetar las reglas democráticas y entablar un diálogo”, añadió Puigdemont en Berlín, donde vivirá mientras dure el proceso judicial en Alemania que definirá su posible entrega a España.

“Yo continúo estando en el exilio”, manifestó al mismo tiempo que adelantó que, si al final del proceso judicial se le permite viajar libremente, su idea es regresar a Bruselas, donde reside desde que abandonó España.

Su detención en el norte del país germano, el pasado 25 de marzo, cuando regresaba de Finlandia a Bruselas, le obligó a hacer un cambio de planes. “No tenía intención de quedarme en Berlín, quería ir a Bélgica”,

declaró sobre su nuevo domicilio en la capital alemana, donde comparecerá ante la Policía para cumplir con las medidas cautelares fijadas por la Justicia alemana mientras se lleva a cabo todo el proceso. “Mi deseo era volver a Bélgica. No quería involucrar a más países”, declaró.

La conferencia tuvo lugar en una pequeña sala de prensa improvisada que el equipo del líder independentista encontró en el último momento y donde se vivieron empujones y prisas entre los periodistas para lograr un asiento y poder colocar su micrófono en una mini mesa en el escenario.

Acompañado de un pequeño grupo de diputados de Esquerra Republicana de Catalunya y de una delegación más numerosa de diputados de su formación, Junts per Catalunya, con quienes cenó en su primera noche en Berlín, Puigdemont aludió también a la retirada provisional de su candidatura a la presidencia catalana para facilitar la formación del Gobierno. “Es correcto que un parlamento pueda debatir con tranquilidad el candidato a la presidencia”, declaró, y demandó al Estado español que cambie de postura para que Jordi Sánchez, líder independentista que se encuentra en prisión preventiva en Madrid por delitos vinculados al plan secesionista, pueda ser investido presidente.

El tribunal regional de Schleswig-Holstein resolvió el jueves dejar en libertad bajo fianza a Puigdemont, arrestado el 25 de marzo en ese estado federado del norte de Alemania por una orden de detención europea activada por el Supremo en Madrid, hasta que se decida sobre la entrega del independentista a España.

En otra decisión inesperada y crucial, la corte alemana dejó caer además el cargo de rebelión por el que está procesado Puigdemont, castigado con hasta 30 años de prisión en España, y se limitará a estudiar si lo entrega por malversación, un delito con penas menores de hasta 12 años de cárcel. Al día siguiente de dar a conocer su auto, Puigdemont fue puesto en libertad y se trasladó inmediatamente a Berlín.

Al ser consultado sobre la liberación de Puigdemont en Alemania, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que respeta todas las decisiones judiciales, tanto las españolas como las alemanas. Además, aseguró que no ha hablado con Merkel en relación con este asunto ni tiene pensando hacerlo porque se trata de una cuestión que es competencia de los tribunales. “Hay separación de poderes y los gobiernos no intervienen para nada en este asunto. El tema es absolutamente judicial”, resaltó.