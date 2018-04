Lula

El Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe se solidariza con el compañero Luiz Inácio "Lula" Da Silva, ex Presidente de la República Federativa de Brasil, y primer obrero ocupando tal cargo.

No hay lugar a dudas de que fue Lula quien devolvió a los brasileños sus sueños; y quien contagio a las mayorías a llevar como principal premisa la bandera de la inclusión y la justicia social. Por esta razón, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación ante las sistemáticas embestidas que vienen sufriendo nuestras democracias latinoamericanas. Las actuales élites gobernantes apoyadas y sostenidas por los grandes grupos económicos vuelven a atacar a los dirigentes que expresan y representan modelos políticos, económicos y sociales a favor del pueblo trabajador.

Nuestra Patria Grande no esta dispuesta a ceder aquellos derechos que empoderaron a sus pueblos, y someterse a retrocesos institucionales que los lleven a democracias condicionadas. Hoy tenemos la responsabilidad colectiva de luchar por países socialmente justos, económicamente libres y políticamente soberanos.

Getulio Vargas, fundador del "Estado Novo" del Brasil escribió antes de suicidarse debido a los ataques de las minorías que siempre han manejado los destinos de este país: "No me acusan, me insultan. No me combaten, me calumnian y no me otorgan el derecho a defenderme". Pareciera que la historia pone ahora estas palabras en la piel de Lula, a quien apoyamos incondicionalmente por la hermandad que une al pueblo argentino con el pueblo brasileño.

Consejo Ejecutivo

Provincial del PJ