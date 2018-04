Son hinchas de a pie. Socios también, o las dos cosas juntas. Decidieron unirse tras un objetivo común, tan común que no pueden entenderlo los pretendientes de bienes ajenos. Hoy a las 18.30 lanzarán su plan de lucha en el hotel Bauen con varias consignas que se resumen en una: No a las sociedades anónimas en los clubes del fútbol argentino. Tienen la voluntad de pelear y avanzar unidos. Representan a casi treinta instituciones deportivas que el gobierno nacional vería con agrado si pasaran a manos privadas. Ahí están Boca y River, Racing e Independiente; Instituto, Ferro o Nueva Chicago, de la B Nacional; Atlanta, de la B Metropolitana, y Argentino de Quilmes, de la C. Todos mezclados, sin jerarquías establecidas y sin que importe el tamaño de su popularidad o de sus estadios.

Sus integrantes redactaron un documento de cuatro carillas donde piden “más democracia y participación” en las entidades civiles sin fines de lucro; reclaman “la no eliminación de las disciplinas amateurs” y se pronuncian por “la defensa del patrimonio de los clubes”. Temen que el gobierno nacional ejecute su velada amenaza de presentar un proyecto de ley en el Congreso que habilite la vía de las SA. Se le atribuye al presidente Mauricio Macri, se dice que lo tendría bien guardado en la Cámara baja el diputado de Cambiemos Nicolás Massot; algunos senadores oficialistas iniciaron conversaciones preliminares para tantear si la iniciativa sería viable. En definitiva, la alianza Cambiemos evalúa si la idea pasaría los filtros necesarios, algo que parece inviable por el amplio rechazo que cosecha entre socios e hinchas.

Veintiocho clubes forman parte de este lanzamiento y es posible que esta tarde se sumen algunos más. Dice el documento que se leerá en el acto del Bauen: “Vienen por nuestras sedes sociales para convertirlas en gimnasios privados o espacios tercerizados sin acceso a lxs socixs; vienen con proyectos inmobiliarios a construir encima de nuestros estadios, demoliéndolos. Vienen por nuestras disciplinas, a cerrarlas si son deficitarias y a ponerlas a producir si generan pibes y pibas que puedan alcanzar el éxito profesional. Las SAD vienen por todo. Por nuestras colonias de pibxs, por nuestros carnavales, por nuestros barrios, por nuestra historia centenaria, por los recuerdos de nuestrxs abuelxs y por el futuro de nuestrxs pibxs”.

Personalidades del ambiente futbolístico, pero además político y social, aseguraron que estarán. Incluso —cuentan los organizadores— dirán presente dirigentes como el presidente de Rosario Central, Raúl Broglia. Hasta es probable que la AFA se sume con algún representante. PáginaI12 confirmó que Claudio “Chiqui” Tapia sigue el tema con interés. Pero como el documento es muy crítico con Daniel Angelici –uno de sus principales respaldos en la asociación– por ahora no se expondrá. El texto señala al titular de Boca junto a Armando Pérez, Andrés Fassi y José Lemme como algunos de los dirigentes que trabajan a favor de las SAD. También cuestiona la posición histórica del presidente de la Nación, Mauricio Macri, a favor de entregar los clubes al mercado. O la de quienes en el pasado manejaron clubes-empresa como Fernando Marín en Racing o el ex presidente de San Lorenzo, Fernando Miele, quien alentó el traspaso de su club a manos de la sociedad ISL pero fracasó en el intento cuando sus hinchas se movilizaron contra su iniciativa.

La Coordinadora de hinchas señala en el documento: “Los clubes son una marca identitaria de nuestro país. Son un sello de agua que nos acompaña a cada lugar que vamos. Nuestros colores, nuestros escudos, nuestras banderas, nuestras historias de vida se construyen en un tablón, en una cancha, en un potrero, en un galpón, en una pileta, en una colonia, en un baile, en un carnaval, en un corso”. Y se pregunta más adelante: “¿Cuánto vale todo eso en el mercado? ¿Cuánto vale nuestra forma de vida? ¿Estamos dispuestos a resignarla? ¿Realmente creemos que las malas administraciones, las malas gestiones, los déficits estructurales los va a resolver el mercado?”.

En el acto de esta tarde se empezarán a juntar adhesiones para una gran junta de firmas contra las sociedades anónimas en los clubes. Los interesados pueden enviarlas a Coordinadoradehinchas-gmail.com No pasarán, se proponen. Y dicen que lo lograrán.

[email protected]ágina12.com.ar