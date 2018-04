La intendenta Mónica Fein sumó ayer su voz para cuestionar la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría de intervenir al Partido Justicialista. "Parte de la democracia es dejar el libre funcionamiento de las instituciones, y me parece grave cuando un partido como el Justicialista, tan histórico en la vida política argentina, es intervenido cuando en todo caso está en un debate", señaló la mandataria socialista. Además, Fein criticó al gobierno nacional por las medidas económicas, reiteró sus quejas por la quita de subsidios al transporte, y los números sobre la pobreza. "No creo que la pobreza sólo se mida por niveles de ingreso, porque eso tiene variaciones, tenemos que hacer un plan integral donde garanticemos derechos, a la vivienda, a la educación. Ahí podremos decir que estamos combatiendo a la pobreza", dijo Fein.

En declaraciones a la prensa, tras presentar ayer junto al gabinete social el Sistema Integral de Empleo y emprendedores en el Galpón de la Juventud, la intendenta fue consultada por la intervención del PJ. En ese sentido, Fein dijo a LT8 que hay que "acompañar los debates de los partidos políticos para que regularicen su situación, pero nunca el camino de una intervención desde el área judicial, con sospechas, las áreas judiciales como hoy tenemos, de ser muy permeables a las influencias políticas, aportan a construir una democracia más real".

La intendente dudó de la cifras nacionales de pobreza. "Creo que uno no deja de ser pobre por 500 pesos más o menos".

La jefa del Palacio de los Leones consideró que la intervención al PJ no aporta a la democracia. "La democracia necesita partidos políticos normalizados y que no es la justicia la que los va a normalizar, y menos esta justicia, que en sus distintos niveles por lo menos no tiene la confianza de la ciudadanía de que no esté influenciada por motivos políticos", indicó la intendenta.

A través de su cuenta en Twitter, el secretario General del justicialismo rosarino, el concejal Eduardo Toniolli, valoró y agradeció las declaraciones de la intendenta Fein rechazando el intento de intervención judicial del Partido Justicialista en el orden nacional.

Por otra parte, la intendenta reiteró sus críticas al gobierno nacional, como lo hiciera cuando inauguró las sesiones ordinarias del Concejo, por el rumbo de la economía: "Han tomado medidas que impactan en toda la economía de la ciudad. Desde el aumento de toda la producción mayorista, que a nosotros nos impacta en tarifas, el retiro de los subsidios como en el caso del transporte, cuestiones que impactan en la vida cotidiana de comerciantes, empresarios y ciudadanos y ciudadanas de la ciudad".

La intendenta dijo observar el panorama con mucha preocupación. "Estamos trabajando, en lo posible, desde nuestra secretaría de la Producción, también en diálogo con la provincia que le ha solicitado al gobierno nacional que no haya más aumentos, pero hoy (por ayer) nos enteramos de un nuevo aumento a los combustibles. Después la gente me plantea claramente por qué aumenta el boleto. La verdad es porque hay una decisión del gobierno nacional de retirarse de los subsidios".

En ese marco, Fein dijo que le pidió una entrevista al ministro de Transporte nacional, Guillermo Dietrich. "No tenemos la tarjeta Sube, nos han cambiado la lógica que nos iban a dar los subsidios a la Movi y nos hacen esperar un año más. Hay un claro retiro del gobierno nacional en el tema de subsidios. En ese campo, creo que las problemáticas sociales están expresando con claridad en distintas sectores sociales", expresó.

Además, la intendenta puso en duda que la pobreza haya bajado según los últimos datos revelados por el gobierno nacional. "Creo que uno no deja de ser pobre por 500 pesos más o 500 pesos menos. Si uno no tiene acceso a los derechos básicos, si no tiene empleo, si no tiene una vivienda digna sigue estando en un nivel de pobreza. Puede ser que el nivel de ingreso o algún promedio pueda bajar, ahora la realidad que nosotros vemos en cada barrio de Rosario no se ha modificado, más allá de las acciones que con el Plan Abre venimos haciendo", planteó Fein.