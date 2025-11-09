La tercera edición del Festival C, organizado por el Centro Cultural Cuerda Mecánica (Juramento 4686), tendrá lugar 9 y 16 de noviembre –ambos domingos- en las calles de Villa Urquiza, con entrada libre y gratuita. De este modo, el encuentro cultural interdisciplinario reunirá a artistas como el músico uruguayo Fernando Cabrera, la cantante y compositora Hilda Lizarazu, el grupo para las infancias Koufequin, el filósofo y divulgador Darío Sztajnszrajber, Banda Sinfónica Coda y DJ Villa Diamante, e invitará al público a colaborar con Fundación Sí mediante la donación de alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. “El festival surge con la idea de ir a contracorriente de lo masivo, lo hegemónico o lo más centralizado. Nos interesa recuperar lo pequeño, lo comunitario y lo que es más íntimo”, explica Olenka Tylka, directora de Cuerda Mecánica y organizadora del festival.

La nueva edición del Festival C -que por primera vez se extenderá a la calle, con un escenario al aire libre sobre Juramento- propone celebrar la cultura barrial y fortalecer el vínculo con la comunidad. “Queremos que el barrio circule por este espacio y que el espacio circule por el barrio. Esa ida y vuelta es lo que da sentido a lo que hacemos”, explica sobre esta propuesta centrada en lo identitario que combina expresiones artísticas, solidaridad y vida comunitaria. “Dentro de la idea de recuperar lo comunitario nos interesaba salir al barrio. Entonces, empezamos a hacer actividades y festivales”, explica Tylka, quien también es artista plástica. “En esta edición vamos a cortar la calle, y a tener actividades adentro y afuera. Y participamos con la Fundación Sí para fortalecer la idea de lo comunitario: pensar en el otro y salir de la idea neoliberal del individualismo”, resalta sobre el espíritu solidario del evento.

En el corazón de Villa Urquiza, el festival ofrecerá dos jornadas de música, teatro, lecturas, cine y gastronomía. En la primera fecha, este domingo desde las 17, las actividades se desarrollarán en La Caja de Madera, el auditorio principal diseñado por Rodolfo Livingston. La jornada abrirá con Gente x Gente, un ciclo de lecturas que reúne diversas voces de la literatura actual y el teatro. Luego, el cantautor uruguayo Fernando Cabrera brindará un concierto íntimo con cupo limitado cuyas entradas gratuitas estarán disponibles en el perfil de Instagram del centro cultural. La tarde se completa con la proyección de Imprenteros, la obra audiovisual de Lorena Vega y Gonzalo Zapico, acompañada por una charla con sus directores.

En tanto, la segunda jornada se realizará el domingo 16 de noviembre a partir de las 13 sobre la calle Juramento, frente al centro cultural. La programación ofrecerá propuestas para toda la familia: se presentará la banda de rock para las infancias Koufequin, el filósofo y divulgador Darío Sztajnszrajber disertará sobre identidad y barrio, tocará Banda Sinfónica Coda y también hará lo suyo el grupo de cámara Viaje de Invierno, dirigido por Santiago Bajder. En el cierre, habrá un concierto a guitarra y voz de Hilda Lizarazu y un DJ set a cargo de Villa Diamante. En el auditorio, en tanto, se proyectará el documental AU3 (Autopista Central) de Alejandro Hartmann, que trata sobre la fractura que dejó la autopista inconclusa proyectada por la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

"Los trabajadores de la cultura estamos golpeados por las políticas que se están llevando a cabo en este gobierno", enmarca Tylka. "En Cuerda Mecánica tenemos un manifiesto que habla sobre nuestra concepción sobre el arte: tratar de romper con la idea de que una cosa es pensar y otra cosa es hacer", explica. "Parece una pavada pero no lo es. Porque después trae una división y jerarquización de oficios. Parece que el que trabaja en la oficina es más capo que el que está limpiando el piso. Cuando hacés algo hay un pensamiento que lo sustenta. ¿Qué pensamientos estamos sosteniendo? ¿Qué ideologías estamos apoyando?", se pregunta. "Cuando no te tomás el trabajo de pensar otro lo hace por vos. El trabajo artístico es también un trabajo".