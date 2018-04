El ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner (PJ) arribará por la tarde a la provincia para cumplir la resolución del juez Isidoro Cruz, quien ayer por la noche ordenó su detención por el presunto delito de desvío de fondos para obras públicas. El magistrado sostuvo la decisión en un supuesto "riesgo de fuga" fundado en viajes que, según su defensa, no existieron. El abogado de Fellner, Horacio Aguilar, afirmó que el dirigente llegará a la provincia en las próximas horas, aunque aclaró que hace un año ya habían presentado una eximición de prisión en esta nueva causa porque “la fiscalía no tiene ningún comportamiento de Fellner vinculado a esta asociación ilícita”.

Aguilar subrayó que se trata de una investigación “que lleva dos años” y que a pesar de ello “todavía no se pudo probar la materialidad del hecho”. “Hace un año presentamos el sobreseimiento, no nos dijeron nada porque la causa estaba suspendida. Hace dos meses le reiteramos el pedido”, relató el letrado, quien destacó que los fiscales “no describen ninguna conducta que tenga que ver con una asociación ilícita” y que se refieren a otro expediente.

Por el nuevo capítulo de persecución judicial en Jujuy, se pidió la captura también de su ex ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini, el ex titular del Instituto de la Vivienda, Lucio Abregú, la escribana Claudia Trenque y los integrantes de la unidad Ejecutora Provincial Héctor Carrizo y José Mercado.

La denuncia por la que se está juzgando al ex gobernador fue presentada por el dirigente de la Coalición Cívica de Jujuy, José María Albizo, y esta caratulada como delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita y fraude a la administración pública por administración infiel. La causa habla de una supuesta complicidad del entonces gobernador en el manejo de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas con la organización Tupac Amaru.

“Fellner no tuvo ninguna injerencia en toda esa operatoria”, insistió su abogado, al desestimar también “información falsa” que circuló respecto a unos supuestos 17 viajes a Panamá del ex gobernador. “Pasó por el aeropuerto, viajando por la aerolínea Copa y fue hacia otros destinos. Hizo trasbordos, no entró al país y su pasaporte lo constata”, resaltó Aguilar. Toda la argumentación de la orden de captura se basó en estos viajes que nunca existieron porque la Fiscalía entendió que existía “riesgo de fuga”.