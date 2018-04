“El posar con las manos en la oreja, fue un gesto dirigido a la AFA porque necesitamos que nos escuchen más. El reclamo fue para ellos, para que de una vez por todas surja el cambio que pedimos”, dijo Flor Bonsegundo a Página/12, desde Chile. Es la capitana de la selección femenina de fútbol y una de las jugadoras que ayer, después de ganarle a Colombia en la Copa América Femenina, se sacaron esa foto por la cual se convirtieron en noticia. Ningún periodista deportivo de los grandes medios ni siquiera de la AFA está cubriendo el torneo, por el cual se están jugando la clasificación al Mundial de Francia 2019 y a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Solamente vinieron dos de El Femenino, un programa de radio que hay en el país. Es una lástima que no nos siga el periodismo, para que la gente en Argentina se entere, sepa, que el futbol femenino nacional está jugando una Copa América. Es lamentable que tenga que pasar lo que pasó ayer o tengamos que salir nosotras a hablar (en las redes sociales) para que se enteren de que existe el futbol femenino. Nos gustaría que se nos valore por como juega este equipo, por lo que hace. Estaría bueno que sepan que tenemos siete chicas que juegan en las mejores ligas del mundo, en el exterior”, contó Bonsegundo, en diálogo con este diario.

Juega de medio campo ofensiva, de “enganche”. Hace ocho años que está en la selección. Aunque está haciendo historia, el plantel llegó casi sin preparación y sin apoyo económico, más que un mísero viático que las jugadoras tuvieron que mendigar el año pasado, después de un año y medio sin entrenar. Llegaron a recurrir a una huelga por los viáticos impagos, justamente por la falta de respaldo de la AFA. Claro, son mujeres y juegan al fútbol. ¿A quién le importan? Es evidente que a la dirigencia del fútbol nacional, poco y nada. Al punto, que ni siquiera las tuvieron en cuenta para la presentación oficial de la camiseta que ellas mismas van a lucir. Pero ellas, las “guerreras”, la luchan, adentro y afuera de la cancha.

“La decisión de AFA y Adidas de poner modelos para mostrar las nuevas camisetas nos cayó bastante feo, bastante mal”, siguió Bonsegundo. Varias de ellas expresaron su bronca en Twitter (ver aparte). “Sentimos que debemos ser nosotras quienes debemos posar esas camisetas, porque somos nosotras quienes jugamos, quienes representamos al país, al futbol femenino”, señaló la capitana a Página/12.

¿Qué duda cabe que tienen que ser ellas? Cuando se presentó la del seleccionado masculino, el elegido fue Messi. Pero a ellas, no, a ellas no las convocaron. “De ahora en más queremos ser escuchadas, queremos que se nos valore”, se plantó la estrella del equipo de UAI Urquiza, “las furgoneras”, como se las conoce.

“Vinimos a este torneo con siete días de preparación. Y seguimos demostrando que queremos más. Año tras año es una lucha constante contra AFA. Es un poquito lo que quisimos mostrar ayer. No recibimos nada de AFA. Solo un viático. No tenemos otra ayuda económica. No podemos vivir del futbol”, contó. Bonsegundo trabaja en un local de ropa deportiva, en su club, y está terminando el secundario. “Si no te vas a jugar a otro lado, en Argentina nunca vas a poder vivir del futbol”, dice. Tiene 24 años y empezó a jugar, de niña, en los potreros. Su hermano, dice, le enseñó todo y desde entonces es una apasionada por la N° 5. Entre los 6 y los 13 años participó en una liga de varones, pero las quejas de padres de los equipos contarios la obligaron a pasarse a una liga femenina. “Siempre salía goleadora en los torneos. Quizás no les gustaba eso”, se ríe.

“Las guerreras” ya lograron clasificar para los Juegos Panamericanos de Perú 2019 y se están jugando una plaza para el Mundial de Francia 2019 y otra para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Se juegan muchas cosas en muy poco tiempo. Si salimos terceras podemos jugar un repechaje para ir al Mundial, primeras o segundas, jugamos el Mundial directamente. Y segundas, podemos jugar un repechaje para ir a los Olímpicos”, contó. Desde 2006 que no clasifican para un Mundial y un Olímpico.

El lunes le ganaron a una de las potencias sudamericanas, Colombia, que viene de años de preparación. El jueves enfrentan a Brasil. Los partidos se pueden ver por Internet. Ningún canal los transmite.

“Esperemos sacar un resultado positivo. El equipo es mucha garra, mucha pasión. Tenemos jugadoras individualmente con mucha calidad, chicas que se dedican a jugar al futbol, que le brindaron mucho a esta a selección. Vamos por la victoria, por la gloria”, agregó.