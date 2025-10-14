En una obra reciente titulada “Intersticios, enredos, intersecciones y disrupciones” (2024, Quito, CIESPAL), el comunicólogo boliviano y actual embajador de su país en Uruguay, Adalid Contreras Baspineiro, vuelve a posicionarse en un debate profusamente extendido entre los teóricos de la comunicación del Sur del mundo: ¿qué entendemos por comunicación? La discusión se vuelve más relevante todavía en tiempos como el que atravesamos empapados del pragmatismo instrumental y funcionalista que inunda a gran parte