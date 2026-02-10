Omitir para ir al contenido principal
Se espera la pena definitiva
Río Negro: condenaron a un anestesista que se distrajo con el celular y provocó la muerte de un nene de 4 años
La pena se conocerá en las próximas horas. La fiscalía pidió prisión condicional e inhabilitación para ejercer la medicina. Los detalles del caso.
10 de febrero de 2026 - 15:49
Hoy se conocerá la sentencia al anestesiólogo que se distrajo con el celular y provocó la muerte de un nene de 4 años
(Imagen Web)
Río Negro
