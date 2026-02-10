Omitir para ir al contenido principal
Los intereses de depósitos en dólares no pagarán Impuesto a las Ganancias
La medida se dictó en el marco de la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a que las divisas extranjeras que circulan en el circuito informal ingresen a los bancos.
10 de febrero de 2026 - 13:37
Temas en esta nota:
Dólar
ARCA
Resolución de ARCA
Los intereses de depósitos en dólares no pagarán Impuesto a las Ganancias
