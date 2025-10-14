Circuló masivamente un video donde trabajadores de una estación de servicio, en “chiste”, golpeaban a una mujer y la tiraban en una bolsa. En Neuquén recientemente fue encontrado el cuerpo de una mujer en una cantera. ¿Hay una relación lineal y mecánica entre un hecho y otro? No. El video no golpeó realmente a la mujer. Pero hay una construcción cultural, una violencia simbólica, que se fortalece con los discursos machistas y misóginos que generan las condiciones de posibilidad de otras violencias.
En tiempos de crueldad
Recuperar la empatía
La violencia simbólica que se fortalece con discursos machistas y misóginos. La violencia contra las mujeres en los entornos digitales. La incidencia de la cultura patriarcal más allá de las actitudes particulares de cada varón. La pedagogía de la crueldad inscripta en una cultura digital-narcisista que hace de la violencia un espectáculo y de la humillación un goce. La ternura como una forma de resistencia.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.