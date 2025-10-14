Circuló masivamente un video donde trabajadores de una estación de servicio, en “chiste”, golpeaban a una mujer y la tiraban en una bolsa. En Neuquén recientemente fue encontrado el cuerpo de una mujer en una cantera. ¿Hay una relación lineal y mecánica entre un hecho y otro? No. El video no golpeó realmente a la mujer. Pero hay una construcción cultural, una violencia simbólica, que se fortalece con los discursos machistas y misóginos que generan las condiciones de posibilidad de otras violencias.