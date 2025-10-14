Con un doblete contra Letonia, el capitán y goleador Harry Kane guió a Inglaterra hacia el Mundial 2026 luego de una goleada 5-0 este martes en Riga y lidera el Grupo K tras haber ganado los seis partidos disputados, con 18 goles y ninguno en contra.

Así, los del alemán Thomas Tuchel son por ahora el único seleccionado europeo que se asegura el boleto directo al torneo, antes incluso de la ventana internacional de noviembre.

Finalista de las últimas dos Eurocopas, Inglaterra -que sólo obtuvo el Mundial 1966- se convierte en una de las favoritas en Estados Unidos, México y Canadá.

Anthony Gordon abrió el marcador y Kane -en racha con el Bayern Múnich- marcó dos justo antes del descanso, el segundo de penal. Un tanto en contra del defensor Maksims Tonisevs y el aporte de Eberechi Eze cerraron la goleada.

En noviembre, Inglaterra recibe a Serbia y después visita a Albania, selecciones en plena lucha por lograr la segunda posición del grupo que da derecho al repechaje.

Doblete de Retegui para la Azzurra

Italia venció a Israel 3-0 y se asegura participar en el repechaje. La Azzurra, ausente en los dos últimos Mundiales, aún puede teóricamente terminar primera y, por lo tanto, clasificar directamente en un Grupo I que lidera Noruega con 18 puntos.

Para la cuarta victoria consecutiva desde la llegada del DT Gennaro Gattuso, Mateo Retegui anotó dos -el primero de penal- y Gianluca Mancini sentenció el pleito en tiempo añadido, en duelo disputado en un ambiente tenso porque en la previa una manifestación propalestina reunió a miles de manifestantes en las calles de Udine.

Se registraron incidentes cuando algunos manifestantes intentaron superar los bloqueos de la policía para dirigirse al estadio y luego prendieron fuego a contenedores de basura. La policía utilizó vehículos con lanzadores de agua para detenerlos y realizó varias detenciones. Una periodista de la televisión RAI fue herida en la cabeza durante los enfrentamientos, según la agencia AGI.

Antes del inicio del partido, el himno israelí fue abucheado por una parte de los 10.000 espectadores presentes en el Stadio Friuli.

Record de CR7 y a esperar

Pese al doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal tendrá que esperar a noviembre para certificar su boleto al Mundial 2026, tras haber concedido un empate 2-2 contra Hungría en el tiempo añadido en Lisboa.

Attila Szalai achicó distancias en Hungría y, en el minuto 91, Dominik Szoboszlai empató, privando a los lusos de asegurarse matemáticamente el liderato del Grupo F.

No obstante, con su doblete, el atacante de Al Nassr superó un record: a sus 40 años, CR7 se convirtió en el máximo goleador de una fase de clasificación al Mundial con 41 goles, rompiendo el empate que mantenía con "El Pescadito" guatemalteco Carlos Ruiz (39).

La Roja con un pie adentro

España se mantiene firme en su camino al Mundial 2026 tras golear 4-0 a Bulgaria este martes en Valladolid. Mikel Merino adelantó a la Roja con un doblete, ventaja que se amplió con un tanto de Atanas Chernev en contra y otro de Mikel Oyarzábal de penal.

De esta manera, España logró su cuarta victoria seguida y es líder del Grupo E con 12 puntos y 15 goles a favor (ninguno en contra), seguido de Turquía (9 unidades) que superó 4-1 a Georgia (3) y Bulgaria, que todavía no sumó puntos.

Otros resultados: Irlanda 1-Armenia 0 y Andorra 1-Serbia 3.







