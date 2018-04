Desde el Sindicato de Aceiteros Rosario (Soear) denunciaron que los representantes de Cargill no se presentaron el pasado lunes a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo provincial en el marco del conflicto laboral por los 44 despidos en la planta de Villa Gobernador Gálvez. La empresa comunicó que no se presentó porque la provincia no le da garantías. El gremio advirtió del riesgo que se produzcan incendios en una celda de la planta "con calidades de porotos de soja en pésimas condiciones".

Sobre la incomparecencia de la patronal, desde el Soer señalaron: "Este es el comportamiento normal que viene llevando la empresa desde comienzos del conflicto. Hace presentaciones ante el Ministerio de Trabajo con escritos donde relata hechos falsos y además no comparece a las audiencias que el ministerio convoca".

Según el gremio aceitero, "la empresa, ante su demostrada incapacidad de solucionar un conflicto que sus mentiras y decisiones unilaterales provocó, sin que siquiera haya podido justificar uno sólo de los despidos, ahora cierra sus establecimientos y amenaza con volver a hacerlo. Tal es la mala fe con la que viene actuando que ha escondido al ministerio su decisión de suspender a los trabajadores sin pagar salarios".

En relación a la advertencia por el riesgo de incendios, señalaron: "Hacemos responsable a la empresa de la integridad de los trabajadores y del establecimiento ante el cada vez más probable incendio de esa celda, como ya ha ocurrido con el silo nº 11 el día 18 de diciembre de 2017. La empresa dice que Santa Fe no le da garantías para venir a la audiencia y contemporáneamente expone a los trabajadores a un incendio del establecimiento. Nada está haciendo Cargill para evitarlo, sino todo lo contrario, busca que suceda para culpar a este sector de sus incapacidades".