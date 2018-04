Después de que el oficialismo se negara a tratar, en una sesión especial, las iniciativas de la oposición que contemplaban frenar el tarifazo, el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, pospuso para el próximo miércoles la sesión ordinaria prevista para este mediodía. El bloque de Cambiemos se había propuesto aprobar esta tarde la ley de Financiamiento Productivo, en el marco de una sesión que incluía la creación de la Cédula Escolar Nacional, un proyecto con modificaciones al Código Penal y a la Ley 23.737, de Estupefacientes.

“La presidencia ha decidido pasar la sesión ordinaria para el miércoles (...) y, de esta manera, permitir a todos los diputados que puedan manifestarse en minoría”, declaró Monzó desde el estrado. Poco antes, los diputados de los bloques que habían pedido la sesión especial y habían presentado proyectos para anular los tarifazos, denunciaron que la alianza gobernante se negó a tratar las alternativas para frenar los aumentos.

“Los diputados demostraron, con su ausencia, que el compromiso que tienen es con los dueños de las compañías energéticas y con los que cotizan en Bolsa”, denunció el diputado de Unidad Ciudadana Hugo Yasky, al subrayar que si se hubiera realizado el debate para encontrar una solución al otro día “las noticias serían la caída de las acciones de algunas grandes empresas, que están acumulando inmensas ganancias”.

El diputado del Frente Renovador, Ignacio De Mendiguren, por su parte, recordó que el aumento de gas se aplicó en abril, un mes antes de lo anunciado, aumento que significó la transferencia de 120 millones de dólares a las empresas del sector. De Mendiguren, además, lamentó la reticencia de Cambiemos a afrontar la discusión. “Lo más serio es que hoy la gente esperaba que sancionáramos algo que le preocupa”, señaló al cargar contra algunos miembros de la alianza gobernante. “Ni siquiera Elisa Carrió ni Mario Negri, que tan preocupados estaban por las tarifas, fueron capaces de venir”, denunció el ex presidente de la UIA..

Otro de los discursos más efusivos que se escucharon en el recinto fue el de la diputada rionegrina del PJ María Emilia Soria, quien denunció que el titular de la bancada de Cambiemos, Nicolás Massot , no se sentó a discutir con los legisladores pero sí se lo vio “apretar a los diputados detrás de una cortina”. “Los embanderados de la transparencia y de la democracia (...) ahora dan vergüenza”, exclamó. “Le están dando la espalda a la gente que no puede pagar las tarifas y nos pide que hagamos algo, pero ustedes no vienen a trabajar”, concluyó enfática la legisladora rionegrina.