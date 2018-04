El crecimiento en el nivel de empleo está liderado por la creación de puestos de trabajo precarios. Un informe publicado por el Indec sostiene que en el último trimestre de 2017 había 507 mil empleos más que en el mismo período del año anterior, una mejora de 2,5 por ciento. La recuperación estuvo liderada por los puestos no registrados y los cuentapropistas. Esos dos segmentos donde predominan los salarios bajos y la inestabilidad representaron 69 de cada 100 puestos creados en el segundo año del gobierno de Mauricio Macri.

Durante el cuarto trimestre del año pasado se contabilizaron 157 mil posiciones informales más que en el mismo período del año anterior marcando un alza de 3,3 por ciento. En materia de no asalariados se observó un incremento interanual para el período octubre-diciembre de 222 mil puestos, una escalada de 4,5 por ciento. Por su parte, la suba entre los empleos asalariados registrados fue de 127 mil que dan cuenta de un alza del 1,2 por ciento. No es posible comparar los datos con los registrados a fines de 2015 ya que el Indec modificó el informe y el tipo de información que difunde.

Así como la estructura laboral comenzó un proceso de "latinoamericanización", el segmento de los asalariados registrados experimenta su propia transformación a medida que la destrucción de puestos en las actividades manufactureras es cubierta por la emergencia de más posiciones en sectores como el comercio y la construcción. En enero los registros administrativos de la Anses mostraron que las actividades manufactureras contabilizaron 14.400 trabajadores menos que en el mismo mes del año pasado y una reducción de 800 posiciones frente al mes anterior. Con esas cifras, las actividades fabriles contabilizaron la destrucción de 67.040 puestos desde el recambio presidencial. El dato acumulado representa el 5,6 por ciento del total de la ocupación sectorial.

El informe de la Cuenta de Generación de Ingreso y Mano de Obra del Indec publicado precisó que durante el cuarto trimestre del año pasado existían 20,8 millones de puestos de trabajo en el país. La cantidad de puestos no coincide con la cantidad de personas ocupadas ya que una persona que se declara como ocupada puede desempeñarse en más de un puesto de trabajo. Sobre la cifra total existen 10,7 puestos registrados asalariados y 5,2 millones de cuentapropistas mientras que los no registrados llegan a los 4,9 millones de individuos. La mayor parte de los trabajadores informales presenta bajas calificaciones (estudios formales incompletos, desempeño en tareas no calificadas).

De acuerdo a las estadísticas oficiales la participación de la remuneración al trabajo en el ingreso alcanzó a 51,6 por en el cuarto trimestre de 2017. La cifra es 0,6 puntos porcentuales inferior a la registrada en el mismo período del año pasado. La información publicada ayer por el Indec corrobora que la creación de empleo estuvo concentrada a lo largo de los últimos dos años por inserciones laborales con grados mínimos de protección como los monotributistas, trabajadores eventuales y, fundamentalmente, la informalidad. De acuerdo al organismo estadístico en el cuarto trimestre de 2017 la informalidad laboral ascendió, 0,6 puntos porcentuales más que en el mismo período del año anterior.