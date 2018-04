El gobierno bonaerense y los gremios docentes retoman esta tarde la negociación paritaria trabada, luego de cinco reuniones donde la gobernadora María Eugenia Vidal no mejoró la oferta del 15 por ciento en tres cuotas. Los docentes no pierden la esperanza de que esta vez, en la sexta reunión, Vidal les proponga un aumento superior al 20 por ciento y con cláusula gatillo.

"Vamos con la expectativa de que se cumpla una propuesta nueva, con una cláusula gatillo, no de revisión", expresó esta mañana la secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre, en declaraciones formuladas a la radio FM Concepto. La reunión fue convocada para las 15, en el Ministerio de Economía bonaerense, en La Plata.

Según la dirigente, la expectativa de los gremios es que el aumento salarial para este año "sea mayor al 20 por ciento, con cláusula gatillo" aunque reconoció que no tiene mucha esperanza de “diálogo y negociación” ya que "este gobierno no entiende lo que implica negociar o dialogar, porque siempre un diálogo es de a dos y acá no han tomado ni una sola de las propuestas que hemos dado".

En la última oferta salarial concretada por el gobierno de María Eugenia Vidal, la provincia mantuvo la propuesta de un incremento del 15 por ciento, a pagar en tres tramos: el 7 por ciento el primer cuatrimestre, a enero, y dos tramos de 4 por ciento a percibir en mayo y septiembre próximos. Además, Vidal propuso sumas no contributivas por presentismo, capacitación y gastos en material didáctico.

Torre planteó que "no hace falta explicar que el 15 por ciento ofrecido por el gobierno provincial quedó lejos" e insistió en la necesidad de alcanzar un aumento "que supere el 20 por ciento, con cláusula gatillo, no de revisión".