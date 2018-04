A pocos días del anuncio de la nominación de Usted Señálemelo en los premios Gardel, en la categoría de “Mejor álbum de rock pop alternativo”, el manso indie se apunta otro hito al desembarcar por primera vez en el CCK de la mano de dos de sus íconos: Mariano Di Césare y Simón Poxyran. Mientras los grupos que encabezan, Mi Amigo Invencible y Perras on the Beach, respectivamente, disfrutan de un presente fabuloso y ultiman los detalles de sus próximos trabajos discográficos, el tándem presentará en esta ocasión sus proyectos unipersonales. Si bien Poxyran advirtió el año pasado que se iba a concentrar en su agrupación, a causa de la grabación de su segundo álbum, Flow de Cuyo, se lo pudo ver en marzo en Buenos Aires en plan trovadoresco, como parte del Festival Yolanda, repasando las canciones de su debut solista: SAIEG (2017). Por su parte, Di Césare atraviesa un gran momento compositivo, lo que evidencian no sólo los últimos EPs de la banda (Nuestra noche y Ciencias naturales), sino también el single Amazonas, que pertenece a su álter ego: El Príncipe Idiota.

Pese a la diferencia etaria, existe un rasgo que los aúna, amén de su origen y de la dialéctica que desarrollaron entre su faceta grupal y la solista: son líderes generacionales. Di Césare lo es de la primera avanzada del manso indie, al tiempo que Poxyran comanda la segunda. “Tocar con Simón en el CCK me parece bastante simbólico porque, sumergiéndome en la idea del manso indie, creo que formamos parte de las dos puntas de la escena”, explica el frontman de Mi Amigo Invencible. “A él le llevo diez años, y quizá fue lo que demoró esta movida en dar sus frutos. Me acuerdo que cuando Perras on the Beach sacó su primer disco, con El Príncipe Idiota hacíamos en vivo Puchos, y en todos los lugares donde la tocamos decíamos que pertenecía a ellos y que eran mendocinos. Cosa que ya no hace falta”. Si bien la ocasión será ideal para que interpreten juntos ese tema, El Príncipe Idiota aprovechará la fecha para presentar formalmente su single Amazonas. “Mostraremos también algo de lo estamos grabando para el disco nuevo”, adelanta. “Pensamos que habrá una atmósfera de tranquilidad y silencio para poder hacerlo”.

Considerado el precursor del manso indie, Mariano Di Césare ha hecho de Mi Amigo Invencible una banda redentora de la tradición del rock argentino, mientras que El Príncipe Idiota se para en la vereda de enfrente, la del indie y el rupturismo. “Quizá la diferencia más importante entre El Príncipe Idiota y Mi Amigo Invencible es la forma de abordar la canción. Pero sobre todo la manera de tratar esa semilla”, argumenta el músico, quien se encuentra trabajando en varios trabajos discográficos, por más que reconozca que ya no es tan amigo de los discos largos. “En Mi Amigo Invencible se ve más manipulado el crecimiento de esa planta, porque con la evolución que tuvimos, la canción adquirió otro tipo de responsabilidad, y El Príncipe Idiota es un poco más libre. Tiene otro tipo de vuelo, pretensiones y riesgo”. Aunque al final ambos proyectos se retroalimentan. “Uno relaja en el otro lo que no se puede realizar en un proyecto. Y más allá de todo eso, el desdoblamiento de personajes, la doble personalidad con la que juego todos los días, es un acto en cierto sentido heroico y muy divertido que me enorgullece”.

El Príncipe Idiota y Simón Poxyran se presentan hoy domingo en la Sala Argentina del CCK (Sarmiento 151), a las 20 hs.