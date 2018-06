Un policía cordobés fue sancionado luego de que las autoridades supieran que, en redes sociales, había amenazado con “hacer puntería” sobre militantes a favor de la legalización del aborto. Conocida la amenaza, el Tribunal de Conducta Policial sancionó al agente, le retiró el arma y lo pasó a situación pasiva para que no obstruyera con la investigación.

Gonzalo Cordero escribió en su cuenta de Facebook: “Qué lindo día para hacer puntería sobre pañuelos verdes”, junto a un emoji pensativo. La publicación fue hecha el jueves, poco después de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El posteo de Cordero tuvo una gran repercusión en redes sociales. Muchos le pusieron “me gusta”, mientras que otros comentaron lo preocupante que les resultaba que una persona con permiso legal para portar armas se manifieste así. Tras el repudio, el policía borró el posteo.

“Más allá de que borró la publicación, lo que dijo desnuda un pensamiento que tenemos que tener en cuenta. Es un funcionario público y no podemos dejar pasar estas cuestiones”, sostuvo Ana Becerra, presidenta del Tribunal de Conducta de la Policía de la Provincia de Córdoba. Además, dijo que están investigando a quienes pusieron “me gusta” en la publicación.

A partir del martes, el Tribunal dispuso que Cordero pase a situación pasiva. “Ya fue notificado, se le retiró el arma, y se dispuso esa medida cautelar para garantizar la investigación”, informó Becerra.

Esa misma noche, Cordero volvió a utilizar su Facebook para disculparse con “todo aquel que se haya sentido afectado u ofendido por mis dichos, puesto que no fue mi intención ofender a nadie” y aseguró que lo que escribió “fue malinterpretado o mal expresado por mi parte”. El policía afirmó que “bajo ningún punto de vista aprobaría la muerte” ni agrediría a una persona que no comparta su opinión porque no se considera “genocida ni femicida”. “Solo trataba de compartir mi desacuerdo con esa ideología a favor del aborto por mis creencias y en base a la ley internacional y actual ley nacional plasmada en nuestra Carta Magna, sin ofender a nadie y sin agredir a nadie”, se excusó Cordero.

En estos días, otra integrante de las fuerzas de seguridad afirmó que quería poner “una bomba” a las militantes a favor de la IVE, a sus familiares y a cualquier persona que realice una protesta. Se trata de Verónica Tripailao, comisaria y titular de la Unidad Funcional de Género de General Acha.

Tripailao comentó bajo un video de la militante feminista Cintya Alcaráz: “Ahí... todas juntas... una bomba y listo y al tiempo cuando la familia que se junte a llorarlas...otra bomba más y así vamos limpiando el país”. Y agregó: “Yo terminaría con estas mujeres y con cualquiera que rompe las bolas todos los días protestando y jodiendo por una cosa y otra”. La comisaria fue relevada de su cargo, se le abrió un sumario y pasó a prestar servicios en otra dependencia policial.