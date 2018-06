La Secretaría de Derechos Humanos de Santiago del Estero emitió un comunicado en el que se desliga del II Congreso de Educación en el Amor. El texto consigna que “a partir de la realización del II Congreso de Educación en el Amor, a realizarse los días 22 y 23 de junio de 2018 en Forum, en el que se pretende patologizar la Diversidad Afectiva-sexual, violentar a las mujeres y estigmatizar a las familias homoparentales, y por las denuncias recibidas en el Area de Diversidad Afectiva-Sexual, la Secretaría de Derechos Humanos se comunicó con el Ministerio de Educación de Santiago del Estero y recibió como respuesta que en dicha entidad gubernamental no obra ninguna resolución de auspicio, ni que el mismo otorgue puntaje a los docentes que asistan al mencionado congreso. Asimismo el Superior Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero expresa que esta actividad no cuenta con su aval institucional puesto que no está en el espíritu de integración e igualdad que promueve en su gestión”.

El congreso se desarrollará en el Centro de Convenciones y Exposiciones público de Santiago, organizado por la filial local de la organización antiderechos Red Federal de Familias. Se promociona como “dirigido a toda la comunidad”, pero “sobre todo a formadores”, es decir, docentes y aledaños, ya que la participación “aportará puntaje docente de acuerdo con la ley 6976/2009”.

La Red de Escuelas Públicas de Gestión Privada publicó en su web un documento en el que desmiente a la Secretaría de Derechos Humanos e insiste en que el evento tiene apoyo del gobierno, y cita la Resolución 1408 (del 11 de este mes) de la universidad, una resolución con fecha 25/5/18, de Diputados, y una con fecha 24/4/18, del Concejo Deliberante.