Mientras los trabajadores de Télam sostienen la ocupación pacífica de la redacción a la espera de una respuesta oficial sobre los 354 despidos ordenados por el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, el PRO y la Coalición Cívica bloquearon en la Legislatura porteña una declaración para repudiar el brutal ajuste ocurrido en la agencia estatal de noticias, que fue respaldada por todo el arco opositor. La legisladora de Unidad Ciudadana (UC) Andrea Conde repudió "la complicidad con el desguace de los medios públicos" y lamentó que "350 familias en la calle no sea algo para preocuparse", mientras que el socialista Roy Cortina advirtió la gravedad "para la pluralidad de voces que los echaron por motivos ideológicos".

El respaldo para los trabajadores despidos y el reclamo de reincorporación fue unánime de todo el arco opositor, incluido el bloque radical Evolución, pero no consiguió quebrar la negativa de los 31 votos de los legisladores del PRO y la Coalición Cívica. "Lamento que no hayan acompañado el repudio a los despidos. Es una persecución a aquellos periodistas que se expresan libremente y no alineados al Gobierno", denunció el legislador Mariano Recalde (UC), al igual que la legisladora por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien subrayó: "Lo que acá se acaba de votar es quiénes estamos a favor de que sean reincorporados".

Además de reunirse por la mañana con los legisladores porteños de Unidad Ciudadana, el Bloque Peronista y el Frente de Izquierda, y de recibir el respaldo a la declaración sobre tablas de los bloques del Partido Socialista y Evolución, los trabajadores de Télam se reunieron esta mañana con los diputados de la Comisión de Libertad de Expresión en la Congreso Nacional y participaron de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. "Hoy marchamos con las Madres, quienes nos han enseñado, con sus 2098 rondas, su entereza para enfrentar los peores aprietes de la dictadura. No nos van a doblegar", advirtieron los trabajadores en la ronda de las Madres.

Más tarde, la Comisión Gremial Interna de Télam, acompañada por los sindicatos Sipreba y Sitrapren, se reunieron con la cúpula de la CGT en la sede de Azopardo. En el encuentro, los trabajadores relataron la situación que atraviesa la agencian estatal como el ejemplo más brutal del crítico momento que atraviesa el sector, y recibieron la solidaridad y respalda de la central.

El martes pasado, un día después del paro general de la CGT, Lombardi confirmó en una entrevista con radio Mitre que despediría a 354 trabajadores de la agencia. Los trabajadores se enteraron del brutal ajuste durante la mañana del martes cuando comenzaron a llegar los primeros telegramas, pero ayer cuando protagonizaron una masiva marcha hacia las oficinas de Lombardi y aún hoy faltaban llegar notificaciones, lo que mantiene a los trabajadores en un "limbo".

Los argumentos de Lombardi fueron un supuesto aumento de la planta de empleados durante el kirchnerismo con el objetivo de hacer propaganda política, pero los trabajadores detallaron la cantidad de áreas y tareas incorporadas a la agencia en los últimos años y subrayaron que entre los despedidos hay periodistas de más de 30 años de experiencia en la agencia. Quien sinceró uno de los motivos fue el director de Télam, Rodolfo Pousá, quien sostuvo que algunos trabajadores "decidieron mantener un perfil ideológico".