“El problema no es el tipo de cambio sino el modelo”, destacó Agustín Rossi en el cierre del Foro por la Soberanía, organizado por el referente del Partido Solidario Carlos Heller junto con la Corriente Nacional de la Militancia. En el acto que reunió a legisladores, intelectuales y dirigentes en un colmado gimnasio de Atlanta, Heller propuso “una unidad amplia pero con valores”.

El ex ministro y diputado del Frente para la Victoria reivindicó los logros del kirchnerismo, se mostró partidario de la “amplitud política” con vistas a 2019 y pidió militar para “enamorar” al 70 por ciento de argentinos que ya rechazan al gobierno. “Unidad sí, pero hay límites”, planteó el ex ministro Julián Domínguez, que elogió a Rossi como virtual presidenciable. El matancero Fernando Espinoza, en cambio, propuso hacer un “gran llamado a un amplio frente nacional, con todos adentro”.

El Foro por la Soberanía arrancó con dos paneles centrados en los desafíos en la Ciudad de Buenos Aires. El de cierre lo coordinó Daniel Filmus, que planteó como “objetivo fundamental que el 9 de diciembre de 2019 sea el último día de gobierno del neoliberalismo en la Argentina”. El acto arrancó con palabras de trabajadores despedidos de Télam, que derivaron en la entonación del hit del verano, y en un largo aplauso de pie en homenaje al fallecido militante Marcelo “Nono” Frondizi.

Heller pidió pelear por la soberanía ante lo que considera “una entrega de hecho de la conducción de la cosa pública”. Apuntó que el acuerdo firmado por Macri “dice diez veces ‘Argentina deberá’ y 14 veces “Argentina consultará’”, rechazó la idea de “arreglo voluntario” y habló de una “transferencia de soberanía”. El veterano dirigente cooperativista recordó que en los últimos días gobernadores y legisladores hablaron de “actos de responsabilidad” para respaldar el acuerdo con el FMI y en consecuencia planteó “una unidad lo más amplia posible, pero no con todos”.

La concejal platense Victoria Tolosa Paz, primera expositora, reivindicó la militancia territorial de las mujeres, destacó su creciente presencia en política como “una garantía enorme” aunque también destacó la importancia de “acompañar la lucha en las calles ante el poder misógino de Cambiemos”. El ex ministro Julián Domínguez, interpelado por el concepto de soberanía, afirmó que los dirigentes macristas “no son neoliberales, son peores, son traidores a la patria, están entregando el destino de la Argentina”. “Nunca creí que un presidente se animar a volver a endeudarnos ante el FMI sin pasar por el Congreso”, confesó. “Unidad sí, pero hay límites”, planteó, y agregó que el suyo son “los que votan contra la soberanía”.

La economista Mercedes Marcó del Pont lamentó que “este gobierno destruye la soberanía cada día”, que aniquiló “la capacidad del Estado para enfrentar los problemas de la economía” y advirtió que en lo que resta de gobierno “van a tratar de acentuar el daño”. “Hay otras salidas”, dijo, y propuso “evitar que avancen con el programa del FMI” y tomar a la “marea verde” como ejemplo del pueblo “acompañando e interpelando al Congreso”.

El presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, consideró que “el peronismo debe ponerse al frente la lucha” en el parlamento y en la calle. “No nos engañemos. Las encuestas dicen que el gobierno se cae a pedazos, pero también es cierto que muchos desencantados no saben a quién votar”, advirtió. Propuso ser “inteligentes y generosos”, citó a Perón y la utilidad de construir ladrillos aunque más no sea con bosta y propuso hacer un “gran llamado a un amplio frente nacional, con todos adentro”.

La diputada Cristina Alvarez Rodríguez pidió luchar contra “la idea del camino único” que plantea el gobierno, reivindicó la lucha de las mujeres que “logramos que nos vieran pero también abrir en clave de género las tres banderas peronistas” y agregó que “esa es nuestra lucha”.

“Cuando nos fuimos del gobierno nos trajimos nuestras convicciones”, arrancó Rossi, reformulando la frase de Kirchner, y repasó la oposición del Frente para la Victoria al arreglo con los fondos buitres, el blanqueo de capitales, la reforma previsional y los tarifazos. Admitió la soledad durante dos años y medio en que parte del peronismo aprobó todas las iniciativas oficiales pero reivindicó su decisión al afirmar que “nunca conviene ser políticamente correcto, sí ideológicamente correcto”. Rossi consideró que el kirchnerismo sufrió “la peor campaña de persecución política en democracia” pero que “se terminó al época de la penitencia. “Se terminó la época de resistir”, agregó, y llamó a “dar esperanza al pueblo argentino”. “No vamos a ganar si no somos capaces de enamorar”.

“El problema no es el tipo de cambio sino el modelo”, destacó el diputado. En lugar de “stand-by, letes, off shore” y demás términos que “no tienen nada que ver con el pueblo” propuso enfatizar que “hay dos modelos distintos”, volver a hablar de trabajo, producción, industria, inclusión social y “trabajar para convocar a la mayor cantidad de argentinos”. “No alcanza con los que piensan igual”, advirtió. Calculó que un 70 por ciento de la población “está en contra de Macri”, sugirió sonriente “un indulto generalizado a quienes lo votaron” y pidió a la militancia “convocarlos no retándolos sino tendiéndoles una mano para construir una nueva utopía”. Rossi propuso “construir consensos, con amplitud política”, repasó antinomias como Perón-Braden o liberación-dependencia para destacar que “el neoliberalismo no es el sentido común dominante” y proponer buscar un modo de comunicación asimilable para las mayorías. “Ellos sólo buscan consolidar su núcleo duro”, destacó. Hacia el final de su discurso volvió a citar a Kirchner: “Con la humildad de saber que somos poseedores de una verdad relativa pero la fortaleza de las convicciones”, propuso. Reivindicó el “nosotros” frente a la singularidad macrista, destacó que “somos herederos del 17 de octubre de 1945, de la resistencia peronista” y una larga enumeración en la que incluyó al ex presidente Raúl Alfonsín, y convocó “humildemente a hacer realidad el sueño de miles de argentinos”.