Las escandalosas declaraciones públicas de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, en contra del aborto en casos de violación, resultaron polémicas incluso dentro del PRO. “Cuestionar eso es un retroceso y no coincido”, salió al cruce el diputado del PRO. Daniel Lipovetzky, quien encabezó la media sanción del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En una entrevista concedida al diario La Nación, luego de que la escritora Margaret Atwood le pidiera a la vicepresidenta que no mirara para otro lado mientras se debate en el Congreso Nacional la problemática de miles de mujeres que mueren como consecuencia de abortos clandestinos, Gabriela Michetti redobló la apuesta y afirmó que “lamentablemente para algunas personas, y para mí de manera privilegiada, somos las que podemos portar al ser humano que ya se ha concebido. No lo considero como una cosa lamentable, como ‘qué macana que nos tocó esto’. Al contrario, para mí es un don extraordinario que la vida nos dio. Si tuviéramos una sociedad mucho menos individualista y mucho menos yoica, me parece que le daríamos mucho más valor a eso. Y si no te da para criarlo porque no tenés, no sé, piscológicamente en ese momento te sentís que no podés y estás limitada totalmente por eso, bueno, entonces lo podrás dar en adopción y alegrarás a una familia. En mi experiencia, de más de 30 años de trabajo social, las mujeres de menos ingresos son las que más hijos quieren tener y además es como una cosa de empoderamiento tener hijos, ser madres. También me pregunto cuánto hay de utilización de ese tema porque es impresionante, cuando conversás con las mujeres de los barrios ellas te dicen con orgullo: ‘Tengo ocho, tengo siete’. Hay muchas cosas filosóficas detrás de esto.”

El diputado por Cambiemos Daniel Lipovetzky cuestionó las afirmaciones de la vicepresidenta y consideró que se trató de “un retroceso” y recordó que el aborto por causa de violación está legislado en la Argentina desde 1921 y el código penal actual “lo prevé desde hace cien años”.

“Cuestionar eso es un retroceso y no coincido. En el proyecto que tiene sanción de Diputados no se ha cambiado esa relación y solamente se agregó un inciso que permite al aborto por causa de incompatibilidad de vida extra uterina”, manifestó Lipovetzky.

“No me sorprenden” las afirmaciones de Gabriela Michetti, señaló el diputado, “porque ya conozco la posición de la vicepresidenta, pero el aborto por violación está regulado desde hace 100 años.”

El diputado, que trabajó para que la ley tuviera media sanción, añadió que la decisión de los senadores debe focalizarse en “mejorar la salud de las mujeres argentinas”.

“Por el rol que desempeña Gabriela (Michetti) en el Senado y habiendo otros senadores que tienen posición contraria al proyecto, serían ellos quienes deberían liderar esa posición. Por el rol institucional sería mejor que así sea”, aseguró Lipovetzky en FM La Patriada.

Lipovetzky sostuvo que “esto no es un Boca/River, que cuando uno hace una foto hay que responder con otra foto similar, me parece que cada una de las que está de un lado y de otro, debe ir generando acciones que permitan ayudar a lograr el objetivo”.