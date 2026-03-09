Omitir para ir al contenido principal
El modelo libertario y sus consecuencias

Milei defendió su industricidio y justificó que “algunos sectores desaparezcan”

El Presidente admitió que su plan económico implica despidos masivos, pero lo celebró porque implicará “precios más baratos”. “Comparto su dolor, yo he estado desempleado”, dijo.

Javier Milei, entrevista de Luis Majul
Javier Milei, entrevista de Luis Majul (Capturas de Video)

Más punitivismo como respuesta a la inseguridad

El Gobierno reglamentó su Régimen Penal Juvenil: la edad de imputabilidad baja a los 14 años

“Las mujeres son el sector más precarizado”

Reforma laboral y desigualdad de género: el impacto de la quita de derechos

"Un espacio amplio, generoso y comprometido"

“Gran movimiento de unidad”: Espinoza sumó a “Toty” Flores y dos exconcejales de Cambiemos al gabinete

Entrevista

Dandára: “Vine a hacerle honor a mi nombre a través del arte”

Por Gabriel "Rulock" Pineda

Exclusivo para

Preguntas y respuestas sobre la agresividad deliberada del discurso libertario

Un vacío a llenar

Por Eduardo Aliverti

País sin mecánico que lo arregle

Por Mempo Giardinelli

La obra de García Márquez y su huella futbolera

Las mariposas, desde Macondo al Mundial

Por Malva Marani

En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja

Las ventas minoristas siguen mal

El País

El fotógrafo habló con Página/12 a un año de la represión más brutal de la era Milei

Pablo Grillo: “Guerrero actuó como le ordenaron”

Por Matías Ferrari

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 9 de marzo de 2026

Argentina pidió en EE.UU la suspensión del discovery

En el juicio buitre contra YPF

El 70% de los envíos al exterior son de materias primas sin manufactura

La industria también perdió las exportaciones

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Más punitivismo como respuesta a la inseguridad

El Gobierno reglamentó su Régimen Penal Juvenil: la edad de imputabilidad baja a los 14 años

Se esperan 25 grados de máxima en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 9 de marzo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de marzo

Para detener el endeudamiento familiar y la ludopatía

Brasil les dice no a las apuestas digitales

Deportes

Russell ganó en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1

Un arranque a puros reflejos de Colapinto

Por Malva Marani

Se jugó una nueva fecha de la liga italiana de fútbol

Milan le ganó el clásico a Inter que sigue puntero

El argentino logró su segunda victoria en el Masters 1000

Sebastián Báez sigue a paso firme en Indian Wells

Se desquitó en Viedma ganando la segunda fecha

TC: Julián Santero le dio el triunfo a BMW

Por Jorge Dominico