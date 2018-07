La diputada Elisa Carrió reiteró anoche su postura contra la legalización del aborto, afirmó que el presidente Mauricio Macri tiene la misma posición y dijo que el debate se dio porque al mandatario "le dijeron que ganaba el 'no' por amplia mayoría". Además sostuvo que el proyecto es una "insensatez" y que busca "que los pobres tengan menos hijos".

“Quiero dar constancia de la prescindencia del Presidente en la sesión para legalizar el aborto”, lanzó y contó: "Yo lo llamé (a Macri). Me dijo: 'Lilita, a mí me dijeron que se iba a ganar', es decir que iba a ganar el 'no'. Cuando me enteré de la verdad, me di cuenta de que hubo un error casi de ingenuidad en creer que esto se maneja", lamentó la legisladora.

Carrió protagonizó un show durante el histórico debate en Diputados. Ese día solo participó de la sesión durante el final para amenazar a los gritos a sus pares de Cambiemos con romper la alianza gubernamental. Ahora dijo que se "enojó" porque no le dieron la palabra y explicó que no participó de la discusión en el recinto por un problema cardíaco que le impide estar sentada en la banca durante un tiempo prolongado.

La legisladora volvió a referirse a los motivos por los cuales se opone a la interrupción voluntaria del embarazo y sostuvo: "Mi posición es en contra por razones filosóficas, lo debatí con las feministas cuando yo era atea".