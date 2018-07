En diez días se resolverá la situación procesal del concejal de Paraná Emanuel Gainza (PRO), quien ayer prestó declaración indagatoria durante dos horas en la causa por narcotráfico en la que está procesado el intendente de esa ciudad, Sergio Fausto Varisco, entre otros funcionarios. Gainza negó la principal acusación en su contra: la compra de un kilogramo de cocaína para su distribución y su presunto vínculo con Daniel “Tavi” Celis, quien está detenido y señalado como jefe de la organización delictiva. La gravedad de la imputación a Gainza quedó demostrada cuando a primera hora de ayer, antes de la declaración, su defensa presentó un pedido de eximición de prisión ante el juez federal Leandro Ríos. El magistrado derivó el planteo a la fiscalía, pero la situación procesal la resolverá el juez, una vez que analice la imputación contra Gainza y su alegato. Por el momento, el concejal del PRO sigue en libertad, con restricciones, porque tiene prohibido salir del país y debe volver a presentarse la semana próxima en el juzgado.

Por otra parte, Gainza solicitó licencia en el Concejo Deliberante “por el tiempo que requiera la Justicia”. En una nota enviada a la presidenta del Concejo, la viceintendenta del PRO Josefina Beatriz Etienot, el concejal fundó la solicitud en el hecho de sentirse “obligado por razones ético-personales” y para “no interferir ante la Justicia y en el funcionamiento del Concejo”. La solicitud todavía no fue resuelta, porque Gainza debe precisar si la licencia es “con o sin goce de sueldo”, según aclararon fuentes del cuerpo legislativo. Además, Gainza se excusó ante las autoridades del PRO de seguir manteniendo el cargo de presidente de la Departamental Paraná de su partido.

En su indagatoria, el concejal Gainza admitió que conoce a Celis y a su esposa, Luciana Ernestina Lemos, pero aseguró que eso se debe a la “actividad política” que desarrolla y de ninguna manera “a la imputación que se le hace respecto del narcotráfico”, aclaró su abogado defensor, Humberto Franchi, luego de la presentación en el juzgado. Lemos, la esposa de “Tavi” Celis, declaró en la causa que el concejal del PRO era comprador de cocaína y que es su apellido el que figura en un cuaderno secuestrado por orden del juez Ríos. En ese cuaderno, figuran también el intendente Varisco, el concejal de Cambiemos Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad del municipio, la sargento primero de policía Griselda Bordeira. Los tres nombrados están procesados en esta causa, Hernández y Bordeira con prisión preventiva.

Al salir de los tribunales, Gainza sostuvo, como debe ser en estos casos, que está “a disposición de la Justicia, para que pueda actuar libremente y para que pueda transparentar” el caso. “Como político quiero que esto termine y que se establezcan las responsabilidades que correspondan”, agregó. El edil eludió dar más precisiones sobre el caso hasta tanto no se resuelva su situación procesal, aunque dijo estar “muy tranquilo porque puedo demostrar que no tengo nada que ver” con el narcotráfico. Es claro que Gainza quiso diferenciarse de los funcionarios que están procesados y detenidos, Hernánez y Bordeira por un lado, y del propio intendente Varisco, que a pesar de su procesamiento sigue firme en su postura de no dar un paso al costado como jefe comunal y ni siquiera como precandidato a gobernador en las próximas elecciones.

La imputación que pesa sobre Gainza es que, en los días posteriores al 20 de abril pasado, habría comprado un kilo de cocaína a un valor de 150.000 pesos, de acuerdo con lo declarado hace unos días por la pareja de “Tavi” Celis. En la causa hay elementos que indican que la mujer tenía agendado el celular de Gainza y que le hizo un llamado, pero no hubo respuesta por parte del imputado. Lemos reconoció que sabía de la supuesta compra por parte de Gainza, aunque aclaró que no lo conoce personalmente.

Gainza declaró durante dos horas ante el juez Ríos y el fiscal Carlos García Escalada. Humberto Franchi, el abogado de Gainza, confirmó que su representado negó “toda vinculación con el narcotráfico” y agregó que para sostener sus dichos “presentó documentación que certifica sus dichos”. Franchi aseguró que su defendido “ha descartado todo tipo de responsabilidad” con el hecho que se le imputa y resaltó que “las declaraciones de Lemos corren por cuenta y orden de Lemos, es ella quien lo ha referido”. El juez Ríos tiene ahora diez días para resolver la situación procesal de Gainza, pero al ser hábiles, el plazo podría extenderse hasta la finalización de la feria judicial de julio. Mientras tanto, Gainza seguirá en libertad, con las restricciones impuestas que le prohiben salir del país, que lo obligan a informar en forma previa si se ausenta por algún motivo de la ciudad de Paraná y bajo el compromiso de presentarse una vez por semana en el juzgado.