#PresenteContinuo Habemus disco nuevo. Esta noche, el teenpopero irlandés Niall Horan, de One Direction, llevará su solista Flicker al Luna Park (a las 20), The Alvears traducirán From This Day Forward en La Tangente (a las 21) y los doom-metaleros colombianos Tras Las Púas defenderán Muerde el pavimento en Club V (a las 23, con los locales Granada como anfitriones) . M añana, El Joven descubrirá las canciones de La magia de la altura en el C.C. del Sur (a las 21, gratis) y Tal Banda aclarará que Todo Bien Pero Todo Mal en Espacio Cultural Mi Casa (a las 21). Y el domingo, Carihhosos da Garrafa agitarán su audiovisual Carinhosession en La Trastienda Samsung (a las 20).

#AltaTemporada Dame series. Si estás para un poliladron místico en los callejones de la India, colgate con la debutante Sacred Games (desde hoy en Netflix). Si te va una estrella infantil de la TV brasileña de los ‘ 80 que busca relanzar su carrera como adulta, probá la flamante Samantha! (desde hoy en Netflix). Y si te cabe una periodista que acaba de salir de un hospital psiquiátrico decidida a investigar asesinatos de adolescentes, chusmeá la miniserie Sharp Objects (desde el domingo por HBO).

#CualquieraPuedeGooglear La dj tecnoinglesa Rebekah sudará las perillas de Crobar hoy a las 23.30 y el housero israelí Khen pelará sus tracks en The Bow mañana a las 23. Click en bandeja. El Freestyle Master Series Argentina tendrá su escala porteña con las lenguas aceitadas de Wos, MKS, Dani, Dtoke, Replik, Klan, Trueno, Papo, Cacha y Stuart, este domingo desde las 19 en Groove. Click lengualarga . Proyecto Da Silva animará el festi solidario Luropalooza 2018, mañana en la Asociación Vecinal de Fomento de Amigos de Villa Luro, a las 18. Click benéfico. Militta Bora (a las 17) y Gran Martell (a las 21) festejarán gratis el fin de semana largo, este domingo en l a Usina del Arte. Click free.

#Enfiestados Todo los días joda. Hoy, l a franquicia UKF meterá escala porteña con menú dubstepero y drum&bassero en Groove; Mora Ga, Shuubass y Kristo & Mozart animarán el Remeneo Club en Beatflow; l a diva dragqueenera Detox sacudirá la Fiesta Plop! en Vorterix; y Tirman Kid, Billy Zabaleta y Libélulas calentarán el Inferno Attack en la Ciudad Cultural Konex. Mañana, el Kazoku Fest quedará conformado por i nspiración animé, clima otaku, concursos, karaoke y show en vivo de James Mart en Gier Music Club; y l a Fiesta Poppers chapeará con Juana La Loca, Inadaptada y los djs residentes Luciano y Javier Carreira en Ultra. Y el domingo, la Fiesta Yes! tendrá volumen 1 con menú reggae-dub ero en Club V.

#HayTablas Una muerte, una pelea entre la familia del finado y un cuadro de Perón agitan Acá mueren las ideas , comedia de Matías Alarcón ( viernes a las 21 en el Teatro El Desguace). Militancia estudiantil, amor rocker y dictadura sangrienta dan vida a Lápices, un musical con memoria , de Sol Cardozo y Paula Grosse, con banda en vivo y basada en hechos reales (sábado s a las 23 en Teatro El Galpón de Guevara ) .