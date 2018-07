Ricardo Alfonsín salió al cruce de las expresiones de Lilita Carrió, quien señaló “los radicales van a hacer lo que nosotros digamos” y que ella es "una ex miembro (de la UCR) que los maneja desde afuera" en la alianza Cambiemos.

Al respecto, Alfonsín responsabilizó al Comité Nacional del partido y señaló que la UCR "tiene que hacerse cargo y marcar las diferencias" en la alianza gobernante.

“Carrió se referirá a la conducción nacional porque el radicalismo es muy horizontal y democrático, entonces, no se puede hablar de control sobre la UCR. Que responda Cornejo si se deja manejar y que aclare por qué dicen esto”, afirmó Alfonsín en declaraciones a El Destape. "Nadie tiene tanto poder en la Argentina", afirmó Alfonsín.

Agregó: “Por mi parte, no me siento controlado por nadie, ni por el partido ni por Cambiemos. He tenido una actitud autónoma desde que se celebró el acuerdo en Gualeguaychú porque mi postura no fue comprendida”.

El dirigente calificó a las declaraciones de Carrió como "irrelevantes" frente a la situación económica y los problemas sociales que atraviesa la Argentina.